 2026-04-09T03:39:01.720Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Pascal Holland-Moritz // FC Schweina-Gumpelstadt

In der Landesklasse 3 steht am Wochenende der Kracher zwischen den beiden punktverlustfreien Rückrundenteams am 22. Spieltag an.

von André Hofmann · Heute, 07:53 Uhr · 0 Leser
– Foto: Brennpunkt Orange

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Landesklasse 3
FC Schweina-Gumpelstadt
Pascal Holland-Moritz
Pascal Holland-Moritz

Dabei reist der aktuelle Vierte vom FC Schweina-Gumpelstadt zum Tabellenführer FSV 06 Ohratal. Die Gäste gewannen fünf Spiele in der Rückrunde, die Hausherren sechs Partien. FC-Keeper Pascal Holland-Moritz ist optimistisch, dass seine Elf diese Bilanz ausgleicht...

"Es ist ein absolutes Topspiel. Uns erwartet ein spielstarker Gegner, der genauso wie wir zur Zeit auf der Erfolgswelle schwimmt. Wir kommen mit großem Selbstvertrauen und wollen natürlich unsere Siegesserie ausbauen. Von einer Vorentscheidung im Meisterschaftskampf kann man aber noch nicht sprechen, da alles eng beisammen ist und noch einige Spiele gespielt werden müssen", so der 27-jährige Schlussmann. Auch Steinbach-Hallenberg und Siebleben traut er Auswärtssiege zu. Drei Heimsiege und zwei Unentschieden tippt er noch.

DIE TIPPS VON PASCAL

Sa., 11.04.2026, 13:30 Uhr
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
13:30

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
15:00live

⚽️ TIPP: 1:2

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
15:00live

⚽️ TIPP: 3:2

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
15:00

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
15:00

⚽️ TIPP: 2:2

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
15:00live

⚽️ TIPP: 0:2

Sa., 11.04.2026, 16:00 Uhr
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
16:00live

⚽️ TIPP: 2:2

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
15:00live

⚽️ TIPP: 0:2