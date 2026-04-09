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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Pascal Holland-Moritz // FC Schweina-Gumpelstadt
In der Landesklasse 3 steht am Wochenende der Kracher zwischen den beiden punktverlustfreien Rückrundenteams am 22. Spieltag an.
Dabei reist der aktuelle Vierte vom FC Schweina-Gumpelstadt zum Tabellenführer FSV 06 Ohratal. Die Gäste gewannen fünf Spiele in der Rückrunde, die Hausherren sechs Partien. FC-Keeper Pascal Holland-Moritz ist optimistisch, dass seine Elf diese Bilanz ausgleicht...
"Es ist ein absolutes Topspiel. Uns erwartet ein spielstarker Gegner, der genauso wie wir zur Zeit auf der Erfolgswelle schwimmt. Wir kommen mit großem Selbstvertrauen und wollen natürlich unsere Siegesserie ausbauen. Von einer Vorentscheidung im Meisterschaftskampf kann man aber noch nicht sprechen, da alles eng beisammen ist und noch einige Spiele gespielt werden müssen", so der 27-jährige Schlussmann. Auch Steinbach-Hallenberg und Siebleben traut er Auswärtssiege zu. Drei Heimsiege und zwei Unentschieden tippt er noch.