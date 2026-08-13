EXPERTENTIPP: Pascal Gollnick // SV Jena-Zwätzen

– Foto: Lina Lorenz

Mit einem 3:1-Heimsieg möchte Pascal Gollnick vom SV Jena-Zwätzen im Heimspiel gegen ein starkes Chemie Kahla die Punkte zuhause behalten und nach zwei Unentschieden gegen Aufsteiger zurück in die Erfolgsspur finden. Auf den anderen Plätzen sagt Pascal nur einen Auswärtssieg von den Eurotrink Kickers voraus. Neben vier weiteren Heimsiegen rechnet er mit Punkteteilungen in Lobenstein und in Eisenberg.