 2026-08-13T12:20:01.944Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Pascal Gollnick // SV Jena-Zwätzen

In der Landesklasse 1 steht am kommenden Wochenende der 3. Spieltag auf dem Programm. Der FuPa-Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV Jena-Zwätzen.

von Fabian Göb · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lina Lorenz

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Landesklasse 1
Pascal Gollnick
Pascal Gollnick

Mit einem 3:1-Heimsieg möchte Pascal Gollnick vom SV Jena-Zwätzen im Heimspiel gegen ein starkes Chemie Kahla die Punkte zuhause behalten und nach zwei Unentschieden gegen Aufsteiger zurück in die Erfolgsspur finden. Auf den anderen Plätzen sagt Pascal nur einen Auswärtssieg von den Eurotrink Kickers voraus. Neben vier weiteren Heimsiegen rechnet er mit Punkteteilungen in Lobenstein und in Eisenberg.

DIE TIPPS VON PASCAL

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
15:00

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
15:00

⚽ TIPP: 4:1

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
15:00

⚽ TIPP: 0:1

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr
SV Germania Ilmenau
SV Germania IlmenauSV Ilmenau
VfB 09 Pößneck
VfB 09 PößneckVfB Pößneck
15:00

⚽ TIPP: 1:0

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz II
15:00live

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
15:00

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
14:00

⚽ TIPP: 2:0

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
15:00

⚽ TIPP: 2:1