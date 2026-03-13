Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
EXPERTENTIPP: Pascal Böhm // FSV 06 Ohratal
Der 19. Spieltag der Landesklasse 3 wird Freitagabend direkt mit einem Topspiel in Meiningen eröffnet - Ohratals Keeper Pascal Böhm hat ein klares Ziel.
Der 27-jährige Torwart will nach drei Siegen zum Start ins Jahr am Freitagabend den Spitzenreiter VfL Meiningen 04 die zweite Saisonniederlage zufügen.
"Was will man mehr? Freitag, 18:30, Topsiel unter Flutlicht. Also wer da nicht Bock hat? Wir haben es auf jeden Fall. Vor allem nach dem guten Rückrundenstart. Es wird spannend, Meiningen ist eine sehr gute Mannschaft und steht zurecht ganz oben. Wir werden alles geben, um die drei Punkte mit ins Ohratal zu nehmen 🔥💪", sagt der Ohrataler Schlussmann. Auch Steinach traut er einen Auswärtssieg zu. Ansonsten tippt er recht knappe Spiele mit zwei Unentschieden und noch vier Heimsiegen.