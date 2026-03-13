 2026-03-13T07:45:35.464Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Pascal Böhm // FSV 06 Ohratal

Der 19. Spieltag der Landesklasse 3 wird Freitagabend direkt mit einem Topspiel in Meiningen eröffnet - Ohratals Keeper Pascal Böhm hat ein klares Ziel.

– Foto: Christian Heilwagen

Pascal Böhm

Der 27-jährige Torwart will nach drei Siegen zum Start ins Jahr am Freitagabend den Spitzenreiter VfL Meiningen 04 die zweite Saisonniederlage zufügen.

"Was will man mehr? Freitag, 18:30, Topsiel unter Flutlicht. Also wer da nicht Bock hat? Wir haben es auf jeden Fall. Vor allem nach dem guten Rückrundenstart. Es wird spannend, Meiningen ist eine sehr gute Mannschaft und steht zurecht ganz oben. Wir werden alles geben, um die drei Punkte mit ins Ohratal zu nehmen 🔥💪", sagt der Ohrataler Schlussmann. Auch Steinach traut er einen Auswärtssieg zu. Ansonsten tippt er recht knappe Spiele mit zwei Unentschieden und noch vier Heimsiegen.

DIE TIPPS VON PASCAL

Heute, 18:30 Uhr
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
18:30live

⚽ TIPP: 1:2

Morgen, 14:00 Uhr
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
14:00

⚽ TIPP: 2:2

Morgen, 14:00 Uhr
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
14:00

⚽ TIPP: 2:0

Morgen, 14:00 Uhr
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
14:00live

⚽ TIPP: 2:3

Morgen, 14:00 Uhr
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
14:00

⚽ TIPP: 2:1

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
14:00live

⚽ TIPP: 3:1

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
14:00live

⚽ TIPP: 2:1

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
14:00

⚽ TIPP: 1:1