 2026-04-23T13:43:33.969Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Oskar Sennewald // FC An der Fahner Höhe

Am 24. Spieltag kommt es in der Thüringenliga zu einem Derby zweier Teams, die beide in den letzten Jahren auch schon eine Liga höher kickten.

von André Hofmann · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Minar

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Thüringenliga
Fahner Höhe
Oskar Sennewald
Oskar Sennewald

Dabei reist Oskar Sennewald mit seinem FC An der Fahner Höhe zum SV 09 Arnstadt. Nach dem Dämpfer für Fahner bei Oskars' Ex-Verein in Geraberg, soll nun der Tabellenzweite geärgert werden...

"Ich glaube, ich spreche für das gesamte Team, wenn ich sage, dass wir uns extrem auf Samstag freuen. Gerade gegen Arnstadt sind es immer sehr spannende und packende Spiele. Wir wissen worauf es ankommt. Wir brauchen volle Überzeugung und den Glaube an unsere Fähigkeiten. Wenn wir es dann schaffen unser Spiel auf den Platz zu bringen, kann es ein gelungenes Wochenende werden", so der Fahner-Angreifer, der schon eine länger Leidenszeit hinter sich hat. Auch Bad Frankenhausen, Bad Langensalza, SCHOTT Jena und Neustadt/Orla sagt Oskar Sennewald einen Auswärtssieg voraus. Zwei Heimsiege und ein Unentschieden tippt der 23-Jährige noch.

DIE TIPPS VON OSKAR

Morgen, 18:00 Uhr
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
18:00live

⚽ TIPP: 1:3

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
15:00live

⚽ TIPP: 2:3

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
15:00live

⚽ TIPP: 2:0

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
15:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
15:00live

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
FSV 1996 Preußen Bad Langensalza
FSV 1996 Preußen Bad LangensalzaFSV Preußen
15:00

⚽ TIPP: 1:2

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
13:00live

⚽ TIPP: 1:1

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
14:00live

⚽ TIPP: 0:3