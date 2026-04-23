EXPERTENTIPP: Oskar Sennewald // FC An der Fahner Höhe

– Foto: Marcel Minar

"Ich glaube, ich spreche für das gesamte Team, wenn ich sage, dass wir uns extrem auf Samstag freuen. Gerade gegen Arnstadt sind es immer sehr spannende und packende Spiele. Wir wissen worauf es ankommt. Wir brauchen volle Überzeugung und den Glaube an unsere Fähigkeiten. Wenn wir es dann schaffen unser Spiel auf den Platz zu bringen, kann es ein gelungenes Wochenende werden", so der Fahner-Angreifer, der schon eine länger Leidenszeit hinter sich hat. Auch Bad Frankenhausen, Bad Langensalza, SCHOTT Jena und Neustadt/Orla sagt Oskar Sennewald einen Auswärtssieg voraus. Zwei Heimsiege und ein Unentschieden tippt der 23-Jährige noch.

DIE TIPPS VON OSKAR

⚽ TIPP: 1:3

⚽ TIPP: 2:3

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr FC Thüringen Weida FC Thüringen Weida SV Borsch 1925 SV Borsch 1925 15:00 live PUSH

⚽ TIPP: 2:0

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr SV 09 Arnstadt Arnstadt FC An der Fahner Höhe Fahner Höhe 15:00 live PUSH

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr BSG Wismut Gera Wismut Gera FSV 1996 Preußen Bad Langensalza FSV Preußen 15:00 PUSH

⚽ TIPP: 1:2

⚽ TIPP: 1:1

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr FSV Wacker Nordhausen Nordhausen Bad Frankenhausen Bad Frankenhausen 14:00 live PUSH