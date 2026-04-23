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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Oskar Sennewald // FC An der Fahner Höhe
Am 24. Spieltag kommt es in der Thüringenliga zu einem Derby zweier Teams, die beide in den letzten Jahren auch schon eine Liga höher kickten.
Dabei reist Oskar Sennewald mit seinem FC An der Fahner Höhe zum SV 09 Arnstadt. Nach dem Dämpfer für Fahner bei Oskars' Ex-Verein in Geraberg, soll nun der Tabellenzweite geärgert werden...
"Ich glaube, ich spreche für das gesamte Team, wenn ich sage, dass wir uns extrem auf Samstag freuen. Gerade gegen Arnstadt sind es immer sehr spannende und packende Spiele. Wir wissen worauf es ankommt. Wir brauchen volle Überzeugung und den Glaube an unsere Fähigkeiten. Wenn wir es dann schaffen unser Spiel auf den Platz zu bringen, kann es ein gelungenes Wochenende werden", so der Fahner-Angreifer, der schon eine länger Leidenszeit hinter sich hat. Auch Bad Frankenhausen, Bad Langensalza, SCHOTT Jena und Neustadt/Orla sagt Oskar Sennewald einen Auswärtssieg voraus. Zwei Heimsiege und ein Unentschieden tippt der 23-Jährige noch.