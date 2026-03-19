EXPERTENTIPP: Norman Koch // SV 09 Arnstadt

– Foto: Marcel Junghanns

Dann könnte für den SV 09 Arnstadt im Falle eines Heimsieges gegen den SV SCHOTT Jena sogar die Tabellenführung der Thüringenliga herausspringen ( wir berichteten ).

Aus Respekt vor dem Gegner und auch weil er "extrem fokussiert" ist, möchte Norman Koch auch nicht groß Worte zum Duell mit dem Spitzenreiter verlieren sondern am Samstag Taten auf dem Platz sprechen lassen. Mit einem knappen Heimsieg möchte der Abwehr-Routinier gerne drei Punkte in der Bachstadt behalten. Auch Eichsfeld, Wismut, Weida und Nordhausen traut er Heimerfolge zu. Zwei Unentschieden und einen Auswärtssieg von Borsch sagt der 38-Jährige noch voraus.

DIE TIPPS VON NORMAN