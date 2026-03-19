 2026-03-13T07:45:35.464Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Norman Koch // SV 09 Arnstadt

Unter der Woche durfte Norman Koch per Distanzschuss sein 2. Saisontor und am Ende einen klaren Sieg in Bad Frankenhausen feiern. Am Wochenende will der Abwehrspieler im Topspiel erneut jubeln.

von André Hofmann · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Junghanns

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Norman Koch
Norman Koch

Dann könnte für den SV 09 Arnstadt im Falle eines Heimsieges gegen den SV SCHOTT Jena sogar die Tabellenführung der Thüringenliga herausspringen (wir berichteten).

Aus Respekt vor dem Gegner und auch weil er "extrem fokussiert" ist, möchte Norman Koch auch nicht groß Worte zum Duell mit dem Spitzenreiter verlieren sondern am Samstag Taten auf dem Platz sprechen lassen. Mit einem knappen Heimsieg möchte der Abwehr-Routinier gerne drei Punkte in der Bachstadt behalten. Auch Eichsfeld, Wismut, Weida und Nordhausen traut er Heimerfolge zu. Zwei Unentschieden und einen Auswärtssieg von Borsch sagt der 38-Jährige noch voraus.

DIE TIPPS VON NORMAN

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
14:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
14:00live

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
14:00

⚽ TIPP: 0:2

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
14:00live

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
14:00

⚽ TIPP: 3:2

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
14:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 21.03.2026, 14:30 Uhr
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
FSV 1996 Preußen Bad Langensalza
FSV 1996 Preußen Bad LangensalzaFSV Preußen
14:30live

⚽ TIPP: 1:1

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
14:00

⚽ TIPP: 1:0