Expertentipp
– Foto: Achim Freund
EXPERTENTIPP: Norman Enke // FC Einheit Rudolstadt II
In der Landesklasse 1 steht am kommenden Wochenende der 5. Spieltag auf dem Plan. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom FC Einheit Rudolstadt II.
Mit einem souveränen Auswärtssieg möchte der Kapitän der Zweitvertretung vom FC Einheit Rudolstadt beim Mitaufsteiger aus Ehrenhain zurück in die Erfolgsspur finden und den trotzdem sehr gelungenen Saisonstart weiter ausbauen.
Auch auf den anderen Plätzen rechnet der 25-jährige Verteidiger mit vielen Auswärtssiegen. Lediglich den Mannschaften aus Kahla und Bad Berka sagt er Heimsiege voraus. Zwischen Neustadt/Orla II und Eisenberg rechnet Norman mit einer Punkteteilung.