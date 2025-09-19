 2025-09-19T07:58:00.826Z

EXPERTENTIPP: Norman Enke // FC Einheit Rudolstadt II

In der Landesklasse 1 steht am kommenden Wochenende der 5. Spieltag auf dem Plan. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom FC Einheit Rudolstadt II.

Mit einem souveränen Auswärtssieg möchte der Kapitän der Zweitvertretung vom FC Einheit Rudolstadt beim Mitaufsteiger aus Ehrenhain zurück in die Erfolgsspur finden und den trotzdem sehr gelungenen Saisonstart weiter ausbauen.

Auch auf den anderen Plätzen rechnet der 25-jährige Verteidiger mit vielen Auswärtssiegen. Lediglich den Mannschaften aus Kahla und Bad Berka sagt er Heimsiege voraus. Zwischen Neustadt/Orla II und Eisenberg rechnet Norman mit einer Punkteteilung.

DIE TIPPS VON NORMAN

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
15:00

⚽ TIPP: 0:3

Morgen, 15:00 Uhr
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
15:00

⚽ TIPP: 1:2

Morgen, 15:00 Uhr
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
15:00live

⚽ TIPP: 1:4

Morgen, 15:00 Uhr
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
15:00

⚽ TIPP: 3:1

Morgen, 15:00 Uhr
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
15:00live

⚽ TIPP: 0:2

Heute, 18:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
18:00

⚽ TIPP: 1:1

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
15:00

⚽ TIPP: 0:1

Morgen, 14:00 Uhr
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
14:00

⚽ TIPP: 3:2

