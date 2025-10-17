 2025-10-15T11:43:40.576Z

Expertentipp
– Foto: Anna Gräf

Expertentipp: Noah Ihling // FC Steinbach Hallenberg

Nach der Pokalpause geht's in der Landesklasse 3 mit dem 8. Spieltag weiter. Dabei will Noah Ihling mit dem Kellerkind aus Steinbach-Hallenberg auswärts dort ansetzen, wo die Mannschaft beim letzten Spiel in der Fremde aufhörte.

Noah Ihling

Denn in Hildburghausen gab es für den FC Steinbach-Hallenberg im letzten Auswärtsspiel den ersten Sieg. In Steinach hängen nun für Noah und seine Mannschaft die Trauben allerdings auch hoch.

Dennoch fährt der junge Steinbacher Keeper mit großem Optimismus auf den Fellberg: "Ich persönlich sehe dem Spiel gegen Steinach positiv entgegen. Es wird keinesfalls ein leichtes Spiel, da man niemanden unterschätzen sollte. Wir müssen von der ersten Minute an konzentriert sein und direkt körperlich, als auch mental beweisen, dass wir die drei Punkte mit nach Hause nehmen wollen." Auch Meiningen traut Noah Ihling noch einen Auswärtssieg zu. Ansonsten sagt er gleich vier Heimsiege und noch ein Unentschieden voraus.

DIE TIPPS VON NOAH

Morgen, 13:30 Uhr
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
13:30live

⚽ TIPP: 2:1

Morgen, 15:00 Uhr
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
15:00live

⚽ TIPP: 0:2

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
15:00live

⚽ TIPP: 3:1

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
15:00

⚽ TIPP: 0:3

Morgen, 15:00 Uhr
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
15:00

⚽ TIPP: 1:1

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
15:00

⚽ TIPP: 4:2

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
14:00live

⚽ TIPP: 3:1

