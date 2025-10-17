Expertentipp: Noah Ihling // FC Steinbach Hallenberg

Denn in Hildburghausen gab es für den FC Steinbach-Hallenberg im letzten Auswärtsspiel den ersten Sieg. In Steinach hängen nun für Noah und seine Mannschaft die Trauben allerdings auch hoch.

Dennoch fährt der junge Steinbacher Keeper mit großem Optimismus auf den Fellberg: "Ich persönlich sehe dem Spiel gegen Steinach positiv entgegen. Es wird keinesfalls ein leichtes Spiel, da man niemanden unterschätzen sollte. Wir müssen von der ersten Minute an konzentriert sein und direkt körperlich, als auch mental beweisen, dass wir die drei Punkte mit nach Hause nehmen wollen." Auch Meiningen traut Noah Ihling noch einen Auswärtssieg zu. Ansonsten sagt er gleich vier Heimsiege und noch ein Unentschieden voraus.

DIE TIPPS VON NOAH