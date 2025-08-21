Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
EXPERTENTIPP: Noah Giesbrecht // FC Barchfeld 02
Nach dem Pokalwochenende steht der 2. Spieltag in der Landesklasse 3 auf dem Plan. Dabei wartet auf den FC Barchfeld 02 ein Derby gegen den SG-Partner.
Für Noah Giesbrecht und den FC Barchfeld 02 geht es im Lokalduell gegen Wacker Bad Salzungen. Noah selber kickte früher in der SG Bad Salzungen/Barchfeld im Nachwuchs. Über Schweina fand er nun den Weg nach Barchfeld.
"Die Vorfreude auf das Derby am Samstag ist bei uns riesig. Ich rechne mit einem intensiven und umkämpften Spiel gegen einen guten Gegner. Die Jungs sind heiß und haben richtig Lust auf die Partie. In den letzten Wochen haben wir hart gearbeitet, deshalb hoffe ich, dass wir uns mit einer starken Leistung endlich die ersten drei Punkte der Saison sichern können", sagt Noah mit Blick auf das anstehende Derby. Am ende will er die Punkte zuhause behalten. Gleiches traut er sonst nur noch seinem Ex-Verein Schweina und Hildburghausen zu. Vier Auswärtssiege und ein Unentschieden tippt der Abwehrspieler noch.