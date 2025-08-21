EXPERTENTIPP: Noah Giesbrecht // FC Barchfeld 02

"Die Vorfreude auf das Derby am Samstag ist bei uns riesig. Ich rechne mit einem intensiven und umkämpften Spiel gegen einen guten Gegner. Die Jungs sind heiß und haben richtig Lust auf die Partie. In den letzten Wochen haben wir hart gearbeitet, deshalb hoffe ich, dass wir uns mit einer starken Leistung endlich die ersten drei Punkte der Saison sichern können", sagt Noah mit Blick auf das anstehende Derby. Am ende will er die Punkte zuhause behalten. Gleiches traut er sonst nur noch seinem Ex-Verein Schweina und Hildburghausen zu. Vier Auswärtssiege und ein Unentschieden tippt der Abwehrspieler noch.

DIE TIPPS VON NOAH