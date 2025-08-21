 2025-08-21T14:07:42.707Z

EXPERTENTIPP: Noah Giesbrecht // FC Barchfeld 02

Nach dem Pokalwochenende steht der 2. Spieltag in der Landesklasse 3 auf dem Plan. Dabei wartet auf den FC Barchfeld 02 ein Derby gegen den SG-Partner.

Für Noah Giesbrecht und den FC Barchfeld 02 geht es im Lokalduell gegen Wacker Bad Salzungen. Noah selber kickte früher in der SG Bad Salzungen/Barchfeld im Nachwuchs. Über Schweina fand er nun den Weg nach Barchfeld.

"Die Vorfreude auf das Derby am Samstag ist bei uns riesig. Ich rechne mit einem intensiven und umkämpften Spiel gegen einen guten Gegner. Die Jungs sind heiß und haben richtig Lust auf die Partie. In den letzten Wochen haben wir hart gearbeitet, deshalb hoffe ich, dass wir uns mit einer starken Leistung endlich die ersten drei Punkte der Saison sichern können", sagt Noah mit Blick auf das anstehende Derby. Am ende will er die Punkte zuhause behalten. Gleiches traut er sonst nur noch seinem Ex-Verein Schweina und Hildburghausen zu. Vier Auswärtssiege und ein Unentschieden tippt der Abwehrspieler noch.

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
FC 02 Barchfeld
FC 02 Barchfeld
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad Salzungen
15:00

⚽ TIPP: 3:2

Sa., 23.08.2025, 13:30 Uhr
1. Suhler SV
1. Suhler SV
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 Gotha
13:30

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht Ifta
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda
15:00

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
FSV 06 Ohratal
FSV 06 Ohratal
1. FC Sonneberg
1. FC Sonneberg
15:00live

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
SV 08 Steinach
SV 08 Steinach
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04
15:00

⚽ TIPP: 2:4

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht Hildburghausen
SV 1921 Walldorf
SV 1921 Walldorf
15:00

⚽ TIPP: 2:0

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-Hallenberg
15:00live

⚽ TIPP: 3:1

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-Weiß
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06
15:00live

⚽ TIPP: 1:3

