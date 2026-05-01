EXPERTENTIPP: Nils Holland / SV Großrudestedt Der 25. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV 1916 Großrudestedt. von Christopher Plischka · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Amxfotografie Andreas Michael

Nils Holland befindet sich mit seiner Mannschaft aktuell noch mitten im Abstiegskampf und hat gegen Artern ein echtes Endspiel vor der Brust. Der beim FC Rot-Weiß Erfurt ausgebildete Mittelfeldspieler will mit einem knappen Heimsieg einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.