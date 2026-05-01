 2026-04-29T13:32:52.058Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Nils Holland / SV Großrudestedt

Der 25. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV 1916 Großrudestedt.

von Christopher Plischka · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Amxfotografie Andreas Michael

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Landesklasse 2
Großrudestedt
Nils Holland
Nils Holland

Nils Holland befindet sich mit seiner Mannschaft aktuell noch mitten im Abstiegskampf und hat gegen Artern ein echtes Endspiel vor der Brust. Der beim FC Rot-Weiß Erfurt ausgebildete Mittelfeldspieler will mit einem knappen Heimsieg einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Der 22-Jährige erwartet auch sonst sehr enge Spiele, in denen am Ende 6 Mal die Heimelf die Nase vorn hat. Nur Siemerode und Großengottern traut er einen Auswärtserfolg zu, Punkteteilungen stehen nicht zur Debatte…

DIE TIPPS VON NILS ZUM 25. SPIELTAG

Heute, 14:00 Uhr
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
14:00

⚽️ TIPP: 3:1

Morgen, 14:00 Uhr
Sondershausen
SondershausenSondershausen
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
14:00live

⚽️ TIPP: 3:2

Morgen, 15:00 Uhr
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
Bad Tennstedt
Bad TennstedtBad Tennstedt
15:00

⚽️ TIPP: 2:1

Morgen, 14:00 Uhr
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
14:00live

⚽️ TIPP: 1:2

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
14:00

⚽️ TIPP: 1:2

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
14:00

⚽️ TIPP: 1:0

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
15:00live

⚽️ TIPP: 4:2

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Großrudestedt
GroßrudestedtGroßrudestedt
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
15:00live

⚽️ TIPP: 2:1


Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis