EXPERTENTIPP: Nils Holland / SV Großrudestedt

Nils Holland befindet sich mit seiner Mannschaft aktuell noch mitten im Abstiegskampf und hat gegen Artern ein echtes Endspiel vor der Brust. Der beim FC Rot-Weiß Erfurt ausgebildete Mittelfeldspieler will mit einem knappen Heimsieg einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.
Der 22-Jährige erwartet auch sonst sehr enge Spiele, in denen am Ende 6 Mal die Heimelf die Nase vorn hat. Nur Siemerode und Großengottern traut er einen Auswärtserfolg zu, Punkteteilungen stehen nicht zur Debatte…
DIE TIPPS VON NILS ZUM 25. SPIELTAG
⚽️ TIPP: 3:1
⚽️ TIPP: 3:2
⚽️ TIPP: 2:1
⚽️ TIPP: 1:2
⚽️ TIPP: 1:2
⚽️ TIPP: 1:0
⚽️ TIPP: 4:2
⚽️ TIPP: 2:1
Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis