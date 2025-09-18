EXPERTENTIPP: Nils Hellmutthäuser // Erlauer SV Grün-Weiß

Nach dem Heimsieg letzten Freitag gegen Steinbach-Hallenberg will der 26-Jährige im Derby gegen Hildburghausen gerne nachlegen. "Ich denke, wenn wir als Mannschaft so auftreten wie gegen Siebleben, dann hat es jeder Gegner in der Landesklasse schwer gegen uns. Dazu kommt noch unsere Heimstärke. Ich möchte ich jedoch Hibu nicht unterschätzen, sie haben einen breiten Kader mit guten Akteuren die am Sonntag zu bewältigen sind. Ich selbst bin leider nicht gesetzt, wegen meines Muskelfaserrisses am Oberschenkel. Jedoch vertraue ich meinen Jungs, dass sie diese Aufgabe auch ohne mich rocken", so Nils Hellmutthäuser zum heißen Duell am Sonntag.

DIE TIPPS VON NILS