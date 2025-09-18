 2025-09-18T06:43:20.841Z

Expertentipp
– Foto: Mila

EXPERTENTIPP: Nils Hellmutthäuser // Erlauer SV Grün-Weiß

Für den Aufsteiger vom Erlauer SV Grün-Weiß steht das nächste Heimspiel an - das Derby gegen die Eintracht aus Hildburghausen. Offensivspieler Nils Hellmuthhäuser gibt seine Prognose für den 5. Spieltag im FuPa-Expertentipp.

Landesklasse 3
Erlauer SV
Nils Hellmuthhäuser
Nils Hellmuthhäuser

Die Erlauer haben bisher alle ihre Punkte auf dem heimischen Rasen geholt und wollen diese auch gegen die Nummer Eins im Landkreis vom FSV 06 Eintracht Hildburghausen am Wochenende machen.

Nach dem Heimsieg letzten Freitag gegen Steinbach-Hallenberg will der 26-Jährige im Derby gegen Hildburghausen gerne nachlegen. "Ich denke, wenn wir als Mannschaft so auftreten wie gegen Siebleben, dann hat es jeder Gegner in der Landesklasse schwer gegen uns. Dazu kommt noch unsere Heimstärke. Ich möchte ich jedoch Hibu nicht unterschätzen, sie haben einen breiten Kader mit guten Akteuren die am Sonntag zu bewältigen sind. Ich selbst bin leider nicht gesetzt, wegen meines Muskelfaserrisses am Oberschenkel. Jedoch vertraue ich meinen Jungs, dass sie diese Aufgabe auch ohne mich rocken", so Nils Hellmutthäuser zum heißen Duell am Sonntag.

DIE TIPPS VON NILS

Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
15:00

⚽️ TIPP: 1:2

Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
15:00

⚽️ TIPP: 3:0

Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
15:00live

⚽️ TIPP: 3:1

Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
15:00

⚽️ TIPP: 0:3

Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
15:00

⚽️ TIPP: 2:0

Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
15:00live

⚽️ TIPP: 1:2

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
14:00live

⚽️ TIPP: 2:2

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
15:00

⚽️ TIPP: 2:1

