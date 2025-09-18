Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
– Foto: Mila
EXPERTENTIPP: Nils Hellmutthäuser // Erlauer SV Grün-Weiß
Für den Aufsteiger vom Erlauer SV Grün-Weiß steht das nächste Heimspiel an - das Derby gegen die Eintracht aus Hildburghausen. Offensivspieler Nils Hellmuthhäuser gibt seine Prognose für den 5. Spieltag im FuPa-Expertentipp.
Die Erlauer haben bisher alle ihre Punkte auf dem heimischen Rasen geholt und wollen diese auch gegen die Nummer Eins im Landkreis vom FSV 06 Eintracht Hildburghausen am Wochenende machen.
Nach dem Heimsieg letzten Freitag gegen Steinbach-Hallenberg will der 26-Jährige im Derby gegen Hildburghausen gerne nachlegen. "Ich denke, wenn wir als Mannschaft so auftreten wie gegen Siebleben, dann hat es jeder Gegner in der Landesklasse schwer gegen uns. Dazu kommt noch unsere Heimstärke. Ich möchte ich jedoch Hibu nicht unterschätzen, sie haben einen breiten Kader mit guten Akteuren die am Sonntag zu bewältigen sind. Ich selbst bin leider nicht gesetzt, wegen meines Muskelfaserrisses am Oberschenkel. Jedoch vertraue ich meinen Jungs, dass sie diese Aufgabe auch ohne mich rocken", so Nils Hellmutthäuser zum heißen Duell am Sonntag.