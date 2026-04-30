 2026-04-29T13:32:52.058Z

Expertentipp

Expertentipp: Nils Bradsch // SpVgg Geratal

Der 25. Spieltag der Thüringenliga steht auf dem Plan und im Ilmkreis wartet das Kreisderby auf Nils Bradsch und die SpVgg Geratal.

von André Hofmann · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Julius Schwalenberg

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Nils Bradsch
Nils Bradsch

Dabei geht die SpVgg Geratal sicher als Underdog ins Duell mit dem Tabellenzweiten - doch Derbys haben ja bekanntlich ihre eigenen Gesetze, wie auch Nils weiß...

"Das Derby gegen Arnstadt ist für uns und besonders für mich, als ehemaligen langen Ilmenauer, natürlich immer etwas ganz Besonderes. Leider ist es ja das einzige wirkliche Derby, dass uns in der Landesliga noch geblieben ist. In unserer aktuellen sportlichen Situation hat es quasi doppelte Brisanz. Sicherlich gehen wir als Underdog in das Spiel, aber ich bin mir sicher, dass jeder der Jungs unsere aktuelle Lage verinnerlicht hat und das Derby on top noch das ein oder andere Prozentchen herauskitzelt. Damit werden wir Arnstadt das Spiel so schwer wie möglich machen und die drei Punkte im Geratal lassen!", sagt der Gerataler Torwart zum Duell mit den Nullneunern. Auch SCHOTT Jena, Neustadt/Orla, Fahner Höhe und Bad Langensalza traut er Heimsiege zu. Ein Unentschieden und Auswärtssiege für Weida und Eichsfeld sagt "Bradscher" noch voraus.

DIE TIPPS VON NILS

Heute, 18:30 Uhr
FSV 1996 Preußen Bad Langensalza
FSV 1996 Preußen Bad LangensalzaFSV Preußen
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
18:30

⚽️ TIPP: 3:1

Sa., 02.05.2026, 13:00 Uhr
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
13:00live

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
14:00live

⚽️ TIPP: 2:0

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
14:00live

⚽️ TIPP: 1:2

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
15:00live

⚽️ TIPP: 3:1

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
15:00

⚽️ TIPP: 1:3

So., 03.05.2026, 12:30 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
12:30

⚽️ TIPP: 2:0

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
15:00

⚽️ TIPP: 2:2