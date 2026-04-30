Expertentipp: Nils Bradsch // SpVgg Geratal

– Foto: Julius Schwalenberg

"Das Derby gegen Arnstadt ist für uns und besonders für mich, als ehemaligen langen Ilmenauer, natürlich immer etwas ganz Besonderes. Leider ist es ja das einzige wirkliche Derby, dass uns in der Landesliga noch geblieben ist. In unserer aktuellen sportlichen Situation hat es quasi doppelte Brisanz. Sicherlich gehen wir als Underdog in das Spiel, aber ich bin mir sicher, dass jeder der Jungs unsere aktuelle Lage verinnerlicht hat und das Derby on top noch das ein oder andere Prozentchen herauskitzelt. Damit werden wir Arnstadt das Spiel so schwer wie möglich machen und die drei Punkte im Geratal lassen!", sagt der Gerataler Torwart zum Duell mit den Nullneunern. Auch SCHOTT Jena, Neustadt/Orla, Fahner Höhe und Bad Langensalza traut er Heimsiege zu. Ein Unentschieden und Auswärtssiege für Weida und Eichsfeld sagt "Bradscher" noch voraus.

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