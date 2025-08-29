EXPERTENTIPP: Niklas Seidel // Kalbsriether SV

In der Sommerpause wechselte der 23-Jährige Niklas Seidel von der SG Donndorf auf die andere Seite der Unstrut ins Stadion an der Helme. Während er im Testspiel bereits sein erstes Tor für den KSV erzielen durfte, wartet er in der Liga noch auf einen Torerfolg. In Herrmannsacker stehen aber zunächst einmal die ersten Punkte für ihn und seine Mannschaft im Vordergrund.