 2025-08-28T05:22:00.927Z

EXPERTENTIPP: Niklas Seidel // Kalbsriether SV

Der 4.Spieltag in der KOL Nordthüringen steht auf dem Programm. In dieser Woche darf sich ein Neuzugang vom Kalbsriether SV probieren.

KOL Nordthüringen
Kalbsrieth
Niklas Seidel
Niklas Seidel

In der Sommerpause wechselte der 23-Jährige Niklas Seidel von der SG Donndorf auf die andere Seite der Unstrut ins Stadion an der Helme. Während er im Testspiel bereits sein erstes Tor für den KSV erzielen durfte, wartet er in der Liga noch auf einen Torerfolg. In Herrmannsacker stehen aber zunächst einmal die ersten Punkte für ihn und seine Mannschaft im Vordergrund.

Freizeit-DJ "Zappel" hat für die Heimteams an diesem Spieltag nur einen einzigen Sieg übrig und sieht ansonsten drei mal die Auswärtsmannschaften im Vorteil sowie drei Punkteteilungen. 30 Tore in Summe würden die Zuschauer im Fußballkreis Nordthüringen sicher sofort unterschreiben.

DIE TIPPS VON NIKLAS ZUM 4. SPIELTAG

Morgen, 15:00 Uhr
SV Glückauf Bleicherode
SV Glückauf BleicherodeBleicherode
SV National Auleben
SV National AulebenSV Auleben
15:00live

⚽️ TIPP: 3:3

Morgen, 15:00 Uhr
SG Oberheldr. / Hauteroda
SG Oberheldr. / HauterodaSG Oberheldr.
SV Blau-Weiß Greußen
SV Blau-Weiß GreußenSV Greußen
15:00live

⚽️ TIPP: 3:2

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen II
SG SV Roßleben / Bottendorf
SG SV Roßleben / BottendorfSG SV Roßleben
15:00

⚽️ TIPP: 2:2

Morgen, 15:00 Uhr
FSG'99 Salza
FSG'99 SalzaFSG'99 Salza
SV BW Lipprechterode
SV BW LipprechterodeLipprechter.
15:00live

⚽️ TIPP: 1:3

Morgen, 15:00 Uhr
SG Bielen / TSV Urbach
SG Bielen / TSV UrbachSG Bielen
LSG Blau-Weiß Großwechsungen
LSG Blau-Weiß GroßwechsungenGroßwechs.
15:00

⚽️ TIPP: 0:6

Morgen, 15:00 Uhr
SV Herrmannsacker
SV HerrmannsackerHerrmannsa.
Kalbsriether SV
Kalbsriether SVKalbsrieth
15:00live

⚽️ TIPP: 0:3

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh. II
SG Harztor
SG HarztorSG Harztor
14:00

⚽️ TIPP: 1:1

Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis

29.8.2025, 08:00 Uhr
Christopher Plischka