EXPERTENTIPP: Niklas Rauh // Eurotrink Kickers

– Foto: Sandy Försterling

Mit einem 2:1-Auswärtssieg beim SV Schmölln möchte sich Niklas Rauh mit seinen Eurotrink Kickers versöhnlich in die Sommerpause verabschieden. Auch auf den anderen Plätzen rechnet er vermehrt mit Auswärtssiegen. Nur den Mannschaften aus Thüringen Jena und Lobenstein sagt er Heimsiege voraus. In Ehrenhain rechnet Niklas mit einer Punkteteilung.