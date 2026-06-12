 2026-06-11T13:43:19.051Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Niklas Rauh // Eurotrink Kickers

Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 30. und letzte Spieltag der Saison auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche von den Eurotrink Kickers aus Gera.

von Fabian Göb · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sandy Försterling

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Landesklasse 1
Niklas Rauh
Niklas Rauh

Mit einem 2:1-Auswärtssieg beim SV Schmölln möchte sich Niklas Rauh mit seinen Eurotrink Kickers versöhnlich in die Sommerpause verabschieden. Auch auf den anderen Plätzen rechnet er vermehrt mit Auswärtssiegen. Nur den Mannschaften aus Thüringen Jena und Lobenstein sagt er Heimsiege voraus. In Ehrenhain rechnet Niklas mit einer Punkteteilung.

DIE TIPPS VON NIKLAS:

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
15:00

⚽ TIPP: 0:1

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
15:00live

⚽ TIPP: 1:3

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
15:00

⚽ TIPP: 1:2

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
15:00live

⚽ TIPP: 1.1

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
15:00

⚽ TIPP: 0:2

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
15:00

⚽ TIPP: 1:0

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
15:00

⚽ TIPP: 3:2

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
15:00

⚽ TIPP: 0:2