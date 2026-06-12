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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Niklas Rauh // Eurotrink Kickers
Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 30. und letzte Spieltag der Saison auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche von den Eurotrink Kickers aus Gera.
Mit einem 2:1-Auswärtssieg beim SV Schmölln möchte sich Niklas Rauh mit seinen Eurotrink Kickers versöhnlich in die Sommerpause verabschieden. Auch auf den anderen Plätzen rechnet er vermehrt mit Auswärtssiegen. Nur den Mannschaften aus Thüringen Jena und Lobenstein sagt er Heimsiege voraus. In Ehrenhain rechnet Niklas mit einer Punkteteilung.