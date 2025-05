EXPERTENTIPP: Niklas Kliem // FC Erfurt Nord

Mit 20 Saisontoren belegt Niklas Kliem aktuell den 3. Rang in der Torjägerliste, die mindestens ebenso spannend umkämpft ist wie die Tabellenspitze in der Landesklasse 2. Der 24-Jährige möchte mit seiner Mannschaft wieder zurück in die Thüringenliga und in den verbleibenden 5 Spielen natürlich auch noch ein oder anderen Treffer erzielen.