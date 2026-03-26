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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Niklas Friedrich // VfL Meiningen 04
Am Freitagabend eröffnet der angeschlagene Wintermeister vom VfL Meiningen 04 den 21. Spieltag der Landesklasse 3 mit einem Lokalduell gegen Suhl.
Dabei will Niklas Friedrich mit dem VfL zurück in die Erfolgsspur und das Wochenende mit einem Spiel im Flutlichtduell einläuten...
"Ich ein erwarte ein schweres und intensives Spiel gegen einen sehr guten Gegner. Suhl hat eine sehr junge Truppe, die vor allem versucht spielerisch Lösungen zu finden. Deswegen glaube ich, dass Suhl uns alles abverlangen wird. Leider kehren bei uns viele Stammspieler erst in den nächsten Wochen zurück. Allerdings ist der Zusammenhalt und die Stimmung in der Mannschaft sehr sehr gut. Wir werden ein gutes Spiel gegen Suhl machen und die drei Punkte zu Hause belassen", so Niklas mit Blick auf das Duell am Freitagabend. Auch Sonneberg, Walldorf und Schweina-Gumpelstadt (verlegtes Spiel Mitte Mai) traut er Heimsiege zu.