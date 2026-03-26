 2026-03-25T14:09:28.761Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Niklas Friedrich // VfL Meiningen 04

Am Freitagabend eröffnet der angeschlagene Wintermeister vom VfL Meiningen 04 den 21. Spieltag der Landesklasse 3 mit einem Lokalduell gegen Suhl.

von André Hofmann · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Artur Kraus

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Landesklasse 3
Meiningen
Niklas Friedrich
Niklas Friedrich

Dabei will Niklas Friedrich mit dem VfL zurück in die Erfolgsspur und das Wochenende mit einem Spiel im Flutlichtduell einläuten...

"Ich ein erwarte ein schweres und intensives Spiel gegen einen sehr guten Gegner. Suhl hat eine sehr junge Truppe, die vor allem versucht spielerisch Lösungen zu finden. Deswegen glaube ich, dass Suhl uns alles abverlangen wird. Leider kehren bei uns viele Stammspieler erst in den nächsten Wochen zurück. Allerdings ist der Zusammenhalt und die Stimmung in der Mannschaft sehr sehr gut. Wir werden ein gutes Spiel gegen Suhl machen und die drei Punkte zu Hause belassen", so Niklas mit Blick auf das Duell am Freitagabend. Auch Sonneberg, Walldorf und Schweina-Gumpelstadt (verlegtes Spiel Mitte Mai) traut er Heimsiege zu.

DIE TIPPS VON NIKLAS

Heute, 18:30 Uhr
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
18:30live

⚽️ TIPP: 2:1

Morgen, 14:00 Uhr
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
14:00

⚽️ TIPP: 1:3

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
14:00

⚽️ TIPP: 3:1

Morgen, 14:00 Uhr
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
14:00live

⚽️ TIPP: 2:3

Morgen, 14:00 Uhr
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
14:00

⚽️ TIPP: 1:4

Morgen, 14:00 Uhr
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
14:00

⚽️ TIPP: 2:0

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
14:00

⚽️ TIPP: 1:2

Mi., 13.05.2026, 18:30 Uhr
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
18:30

⚽️ TIPP: 4:2