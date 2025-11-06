EXPERTENTIPP: Nicky Eichelkraut // FSV Schleiz

Denn für die Elf um Nicky Eichelkraut geht es zum Tabellenführer SCHOTT Jena. Dennoch können die Schleizer mit breiter Brust nach Jena fahren, denn in den letzten fünf Spielen gab es saftige 13 Punkte für den FSV.

Defensivallrounder Nicky Eichelkraut tippt aus Aberglaube dennoch nicht das eigene Spiel, sagt aber mit Blick auf die schwere Auswärtshürde: "Uns ist bewusst, dass SCHOTT ein richtig starker Gegner ist. Trotzdem fahren wir nicht dorthin, um nur zuzuschauen. Wenn wir kompakt stehen, als Team auftreten und unsere Chancen nutzen, können wir auch dort was mitnehmen. Die Jungs sind heiß auf das Spiel, haben gut trainiert und wollen zeigen, dass mit uns zu rechnen ist!". In den weiteren Spielen tippt der 32-Jährige drei Heimsiege, drei Auswärtssiege und ein Unentschieden.

DIE TIPPS VON NICKY