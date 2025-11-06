 2025-10-30T14:25:35.653Z

– Foto: Janine Volbert, Julius Schwale

EXPERTENTIPP: Nicky Eichelkraut // FSV Schleiz

Der 11. Spieltag der Thüringenliga steht auf dem Plan und auf den formstarken FSV Schleiz wartet die wohl schwerste Aufgabe am Wochenende.

Denn für die Elf um Nicky Eichelkraut geht es zum Tabellenführer SCHOTT Jena. Dennoch können die Schleizer mit breiter Brust nach Jena fahren, denn in den letzten fünf Spielen gab es saftige 13 Punkte für den FSV.

Defensivallrounder Nicky Eichelkraut tippt aus Aberglaube dennoch nicht das eigene Spiel, sagt aber mit Blick auf die schwere Auswärtshürde: "Uns ist bewusst, dass SCHOTT ein richtig starker Gegner ist. Trotzdem fahren wir nicht dorthin, um nur zuzuschauen. Wenn wir kompakt stehen, als Team auftreten und unsere Chancen nutzen, können wir auch dort was mitnehmen. Die Jungs sind heiß auf das Spiel, haben gut trainiert und wollen zeigen, dass mit uns zu rechnen ist!". In den weiteren Spielen tippt der 32-Jährige drei Heimsiege, drei Auswärtssiege und ein Unentschieden.

DIE TIPPS VON NICKY

Sa., 08.11.2025, 12:30 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
12:30

⚽ TIPP: k.A.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
FSV Preußen Bad Langensalza
FSV Preußen Bad LangensalzaLangensalza
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
14:00

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
14:00

⚽ TIPP: 3:2

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
14:00live

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
14:00

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
14:00live

⚽ TIPP: 2:3

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
14:00

⚽ TIPP: 1:1

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
14:00

⚽ TIPP: 1:2

André HofmannAutor