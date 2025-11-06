Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Janine Volbert, Julius Schwale
EXPERTENTIPP: Nicky Eichelkraut // FSV Schleiz
Der 11. Spieltag der Thüringenliga steht auf dem Plan und auf den formstarken FSV Schleiz wartet die wohl schwerste Aufgabe am Wochenende.
Denn für die Elf um Nicky Eichelkraut geht es zum Tabellenführer SCHOTT Jena. Dennoch können die Schleizer mit breiter Brust nach Jena fahren, denn in den letzten fünf Spielen gab es saftige 13 Punkte für den FSV.
Defensivallrounder Nicky Eichelkraut tippt aus Aberglaube dennoch nicht das eigene Spiel, sagt aber mit Blick auf die schwere Auswärtshürde: "Uns ist bewusst, dass SCHOTT ein richtig starker Gegner ist. Trotzdem fahren wir nicht dorthin, um nur zuzuschauen. Wenn wir kompakt stehen, als Team auftreten und unsere Chancen nutzen, können wir auch dort was mitnehmen. Die Jungs sind heiß auf das Spiel, haben gut trainiert und wollen zeigen, dass mit uns zu rechnen ist!". In den weiteren Spielen tippt der 32-Jährige drei Heimsiege, drei Auswärtssiege und ein Unentschieden.