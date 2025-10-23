Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
Du wirst automatisch weitergeleitet...
EXPERTENTIPP: Nicklas Richter // SV Ehrenhain
In der Landesklasse 1 steht am Wochenende der neunte Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom Aufsteiger SV Ehrenhain.
Mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg möchte Nicklas die wichtigen Punkte beim punktgleichen FC Thüringen Jena im Kampf um den Klassenerhalt mit nach hause nehmen. Ansonsten rechnet der 26-jährige mit zwei weiteren Auswärtssiegen. Den Mannschaften aus Kahla und Eisenberg traut er Heimsiege zu. Außerdem sagt Nicklas drei Punkteteilungen voraus.