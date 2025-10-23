EXPERTENTIPP: Nicklas Richter // SV Ehrenhain

Mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg möchte Nicklas die wichtigen Punkte beim punktgleichen FC Thüringen Jena im Kampf um den Klassenerhalt mit nach hause nehmen. Ansonsten rechnet der 26-jährige mit zwei weiteren Auswärtssiegen. Den Mannschaften aus Kahla und Eisenberg traut er Heimsiege zu. Außerdem sagt Nicklas drei Punkteteilungen voraus.