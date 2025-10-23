 2025-10-15T11:43:40.576Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Nicklas Richter // SV Ehrenhain

In der Landesklasse 1 steht am Wochenende der neunte Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom Aufsteiger SV Ehrenhain.

Mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg möchte Nicklas die wichtigen Punkte beim punktgleichen FC Thüringen Jena im Kampf um den Klassenerhalt mit nach hause nehmen. Ansonsten rechnet der 26-jährige mit zwei weiteren Auswärtssiegen. Den Mannschaften aus Kahla und Eisenberg traut er Heimsiege zu. Außerdem sagt Nicklas drei Punkteteilungen voraus.

DIE TIPPS VON NICKLAS:

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
14:00

⚽ TIPP: 0:3

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
14:00

⚽ TIPP: 1:3

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
14:00

⚽ TIPP: 1:2

Morgen, 18:30 Uhr
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
18:30

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
14:00

⚽ TIPP: 1:0

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
14:00

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
14:00

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
14:00

⚽ TIPP: 3:1

23.10.2025, 07:15 Uhr
Fabian Göb