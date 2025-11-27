 2025-11-24T08:38:42.177Z

– Foto: Cindy Scholz, Sandy Först

EXPERTENTIPP: Nick Howaldt // FC Thüringen Jena

In der Landesklasse 1 steht am kommenden Wochenende der 14. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom FC Thüringen Jena.

Mit einem 2:0-Heimsieg möchte Nick gegen den starken VfB Apolda die drei Punkte zuhause behalten und sich damit weiter von den Abstiegsrängen distanzieren. Ansonsten tippt der Abwehrspieler auf zwei weitere Heimsiege von den Top Teams aus Schmölln und Bad Berka. Eisenberg, Kahla und Zwätzen traut der 25-Jährige Auswärtssiege zu. In Stadtroda und in Rudolstadt rechnet er jeweils mit einer Punkteteilung.

DIE TIPPS VON NICK

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
14:00live

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
14:00

⚽ TIPP: 0:1

Sa., 29.11.2025, 14:45 Uhr
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
14:45

⚽ TIPP: 2:0

Sa., 29.11.2025, 15:00 Uhr
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
15:00

⚽ TIPP: 3:0

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
14:00live

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
14:00

⚽ TIPP: 2:1

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
14:00

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 29.11.2025, 15:00 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
15:00

⚽ TIPP: 1:2

