EXPERTENTIPP: Nick Howaldt // FC Thüringen Jena

Mit einem 2:0-Heimsieg möchte Nick gegen den starken VfB Apolda die drei Punkte zuhause behalten und sich damit weiter von den Abstiegsrängen distanzieren. Ansonsten tippt der Abwehrspieler auf zwei weitere Heimsiege von den Top Teams aus Schmölln und Bad Berka. Eisenberg, Kahla und Zwätzen traut der 25-Jährige Auswärtssiege zu. In Stadtroda und in Rudolstadt rechnet er jeweils mit einer Punkteteilung.