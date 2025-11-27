Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
– Foto: Cindy Scholz, Sandy Först
EXPERTENTIPP: Nick Howaldt // FC Thüringen Jena
In der Landesklasse 1 steht am kommenden Wochenende der 14. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom FC Thüringen Jena.
Mit einem 2:0-Heimsieg möchte Nick gegen den starken VfB Apolda die drei Punkte zuhause behalten und sich damit weiter von den Abstiegsrängen distanzieren. Ansonsten tippt der Abwehrspieler auf zwei weitere Heimsiege von den Top Teams aus Schmölln und Bad Berka. Eisenberg, Kahla und Zwätzen traut der 25-Jährige Auswärtssiege zu. In Stadtroda und in Rudolstadt rechnet er jeweils mit einer Punkteteilung.