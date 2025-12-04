EXPERTENTIPP: Moritz Romanus // SV Jena-Zwätzen

Mit einem deutlichen 4:1 Heimsieg gegen den Aufsteiger aus Rudolstadt möchte Moritz Romanus mit seinem SV Jena Zwätzen den nächsten Dreier einfahren und somit weiterhin von der Tabellenspitze grüßen. Außerdem traut er den Mannschaften aus Kahla und Apolda weitere Heimsiege zu. Eisenberg, Schott Jens II und Ehrenhain traut er einen Sieg in der Fremde zu während Moritz in Neustadt und im Topspiel zwischen den Eurotrink Kickers und Schmölln auf eine Punkteteilung tippt.