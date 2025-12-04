 2025-12-03T05:51:34.672Z

Expertentipp
– Foto: Janine Volbert

EXPERTENTIPP: Moritz Romanus // SV Jena-Zwätzen

Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 15. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV Jena Zwätzen.

Mit einem deutlichen 4:1 Heimsieg gegen den Aufsteiger aus Rudolstadt möchte Moritz Romanus mit seinem SV Jena Zwätzen den nächsten Dreier einfahren und somit weiterhin von der Tabellenspitze grüßen. Außerdem traut er den Mannschaften aus Kahla und Apolda weitere Heimsiege zu. Eisenberg, Schott Jens II und Ehrenhain traut er einen Sieg in der Fremde zu während Moritz in Neustadt und im Topspiel zwischen den Eurotrink Kickers und Schmölln auf eine Punkteteilung tippt.

DIE TIPPS VON MORITZ

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
14:00live

⚽ TIPP: 0:2

Sa., 06.12.2025, 17:00 Uhr
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
17:00live

⚽ TIPP: 4:1

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
14:00

⚽ TIPP: 3:3

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
14:00

⚽ TIPP: 1:3

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
14:00live

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 06.12.2025, 11:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
11:00

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
14:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
14:00

⚽ TIPP: 3:1

Aufrufe: 04.12.2025, 19:30 Uhr
Fabian GöbAutor