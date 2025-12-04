Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
– Foto: Janine Volbert
EXPERTENTIPP: Moritz Romanus // SV Jena-Zwätzen
Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 15. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV Jena Zwätzen.
Mit einem deutlichen 4:1 Heimsieg gegen den Aufsteiger aus Rudolstadt möchte Moritz Romanus mit seinem SV Jena Zwätzen den nächsten Dreier einfahren und somit weiterhin von der Tabellenspitze grüßen. Außerdem traut er den Mannschaften aus Kahla und Apolda weitere Heimsiege zu. Eisenberg, Schott Jens II und Ehrenhain traut er einen Sieg in der Fremde zu während Moritz in Neustadt und im Topspiel zwischen den Eurotrink Kickers und Schmölln auf eine Punkteteilung tippt.