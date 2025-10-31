 2025-10-30T14:25:35.653Z

Expertentipp
EXPERTENTIPP: Mohamed Salah Kamate // FSV Sömmerda

Der 10. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Den FuPa Expertentipp gibt in dieser Woche ein Angreifer vom FSV Sömmerda ab.

Mohamed Salah Kamate

Mohamed Salah Kamate ist beim FSV einer der treffsichersten Spieler und hat auch schon im ein oder anderen Spiel den spielerischen Unterschied gemacht. Der 20-Jährige Stürmer will sein Torekonto von aktuell 4 Treffern auch im Derby gegen Kölleda weiter ausbauen.

Der Offensivmann von der Elfenbeinküste hat an diesem Spieltag keine Punkteteilung auf dem Zettel. Artern traut er den zweiten Saisonsieg zu und auch Bad Tennstedt wird am Ende jubeln, während die Teams aus Borntal und Erfurt Nord zuhause mit leeren Händen da stehen. Wir sind gespannt…

DIE TIPPS VON MOHAMED ZUM 10. SPIELTAG

Heute, 18:00 Uhr
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
18:00

⚽️ TIPP: 0:2

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
14:00live

⚽️ TIPP: 2:1

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
SV 1916 Großrudestedt
SV 1916 GroßrudestedtGroßrudest.
14:00

⚽️ TIPP: 2:1

Morgen, 14:00 Uhr
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
14:00

⚽️ TIPP: 1:2

Morgen, 15:00 Uhr
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh.
15:00live

⚽️ TIPP: 2:3

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
TSV 1861 Bad Tennstedt
TSV 1861 Bad TennstedtTSV 1861 Bad Tennstedt
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
14:00

⚽️ TIPP: 1:0

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
14:00

⚽️ TIPP: 1:4

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
14:00

⚽️ TIPP: 3:1

Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis

