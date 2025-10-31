EXPERTENTIPP: Mohamed Salah Kamate // FSV Sömmerda

Mohamed Salah Kamate ist beim FSV einer der treffsichersten Spieler und hat auch schon im ein oder anderen Spiel den spielerischen Unterschied gemacht. Der 20-Jährige Stürmer will sein Torekonto von aktuell 4 Treffern auch im Derby gegen Kölleda weiter ausbauen.

Der Offensivmann von der Elfenbeinküste hat an diesem Spieltag keine Punkteteilung auf dem Zettel. Artern traut er den zweiten Saisonsieg zu und auch Bad Tennstedt wird am Ende jubeln, während die Teams aus Borntal und Erfurt Nord zuhause mit leeren Händen da stehen. Wir sind gespannt…



DIE TIPPS VON MOHAMED ZUM 10. SPIELTAG

Heute, 18:00 Uhr SV DJK Arenshausen Arenshausen Wüstheuterode Wüstheuterode 18:00 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr Borntal Erfurt Borntal Erfurt SV Empor Walschleben Walschleben 14:00 PUSH