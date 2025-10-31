Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
– Foto: Anna Arnold
EXPERTENTIPP: Mohamed Salah Kamate // FSV Sömmerda
Der 10. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Den FuPa Expertentipp gibt in dieser Woche ein Angreifer vom FSV Sömmerda ab.
Mohamed Salah Kamate ist beim FSV einer der treffsichersten Spieler und hat auch schon im ein oder anderen Spiel den spielerischen Unterschied gemacht. Der 20-Jährige Stürmer will sein Torekonto von aktuell 4 Treffern auch im Derby gegen Kölleda weiter ausbauen.
Der Offensivmann von der Elfenbeinküste hat an diesem Spieltag keine Punkteteilung auf dem Zettel. Artern traut er den zweiten Saisonsieg zu und auch Bad Tennstedt wird am Ende jubeln, während die Teams aus Borntal und Erfurt Nord zuhause mit leeren Händen da stehen. Wir sind gespannt…