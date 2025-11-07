 2025-10-30T14:25:35.653Z

Expertentipp
– Foto: Lina Lorenz

EXPERTENTIPP: Milan Dörr // SV Eintracht Eisenberg

Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 11. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV Eintracht Eisenberg.

Landesklasse 1
Milan Dörr
Milan Dörr

Mit einem knappen 1:0 vor heimischer Kulisse möchte Milan Dörr einen ganz wichtigen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten einfahren und somit die unbeliebte rote Laterne abgeben. Nach nun drei Niederlagen in Folge ist es aus Eintracht-Sicht definitiv wieder Zeit für etwas Zählbares. Darüber hinaus sagt der Torjäger zwei weitere Heimsiege und drei Auswärtserfolge voraus. In Greiz und in Stadtroda rechnet er mit einer Punkteteilung.

DIE TIPPS VON MILAN:

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
14:00

⚽ TIPP: 2:2

Morgen, 14:00 Uhr
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
14:00

⚽ TIPP: 1:4

Morgen, 14:00 Uhr
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
14:00

⚽ TIPP: 2:1

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
14:00live

⚽ TIPP: 2:2

Morgen, 14:00 Uhr
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
14:00

⚽ TIPP: 1:0

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
14:00

⚽ TIPP: 1:2

So., 09.11.2025, 13:00 Uhr
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
13:00

⚽ TIPP: 1:2

Morgen, 14:00 Uhr
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
14:00

⚽ TIPP: 3:0

Aufrufe: 07.11.2025, 07:00 Uhr
Fabian GöbAutor