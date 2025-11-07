EXPERTENTIPP: Milan Dörr // SV Eintracht Eisenberg

Mit einem knappen 1:0 vor heimischer Kulisse möchte Milan Dörr einen ganz wichtigen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten einfahren und somit die unbeliebte rote Laterne abgeben. Nach nun drei Niederlagen in Folge ist es aus Eintracht-Sicht definitiv wieder Zeit für etwas Zählbares. Darüber hinaus sagt der Torjäger zwei weitere Heimsiege und drei Auswärtserfolge voraus. In Greiz und in Stadtroda rechnet er mit einer Punkteteilung.