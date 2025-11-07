Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Lina Lorenz
EXPERTENTIPP: Milan Dörr // SV Eintracht Eisenberg
Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 11. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV Eintracht Eisenberg.
Mit einem knappen 1:0 vor heimischer Kulisse möchte Milan Dörr einen ganz wichtigen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten einfahren und somit die unbeliebte rote Laterne abgeben. Nach nun drei Niederlagen in Folge ist es aus Eintracht-Sicht definitiv wieder Zeit für etwas Zählbares. Darüber hinaus sagt der Torjäger zwei weitere Heimsiege und drei Auswärtserfolge voraus. In Greiz und in Stadtroda rechnet er mit einer Punkteteilung.