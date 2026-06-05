 2026-06-03T09:07:03.210Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Michele Ehrich / SV Walschleben

Der 29. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV Walschleben, der sich vorzeitig zum Meister krönen könnte.

von Christopher Plischka · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Bube

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Landesklasse 2
Walschleben
Michele Ehrich
Michele Ehrich

Voraussetzung ist, dass man den aktuellen Vorsprung von aktuell zwei auf mindestens vier Punkte ausbaut. Für den 37-Jährigen Kapitän Michele Ehrich wäre es nach dem Wiederaufstieg im Jahr 2020 die Krönung seiner Fußballlaufbahn, die er ausschließlich beim SV Walschleben verbracht hat.

Während Walschleben auf Großengottern trifft, empfängt Konkurrent Sondershausen den bereits feststehenden Absteiger Arenshausen. Somit geht El-Capitano realistisch davon aus, dass sich die Vorentscheidung vertagen wird…

DIE TIPPS VON MICHELE ZUM 29. SPIELTAG

Morgen, 15:00 Uhr
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
15:00

⚽️ TIPP: 3:1

Morgen, 15:00 Uhr
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
15:00

⚽️ TIPP: 2:0

Morgen, 15:00 Uhr
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
15:00

⚽️ TIPP: 3:0

Morgen, 15:00 Uhr
Großrudestedt
GroßrudestedtGroßrudestedt
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
15:00

⚽️ TIPP: 1:1

Morgen, 15:00 Uhr
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
15:00

⚽️ TIPP: 2:0

Morgen, 15:00 Uhr
Sondershausen
SondershausenSondershausen
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
15:00

⚽️ TIPP: 3:0

Morgen, 15:00 Uhr
Bad Tennstedt
Bad TennstedtBad Tennstedt
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
15:00live

⚽️ TIPP: 2:1

Morgen, 15:00 Uhr
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
15:00

⚽️ TIPP: 3:2


Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis