EXPERTENTIPP: Michele Ehrich / SV Walschleben

Voraussetzung ist, dass man den aktuellen Vorsprung von aktuell zwei auf mindestens vier Punkte ausbaut. Für den 37-Jährigen Kapitän Michele Ehrich wäre es nach dem Wiederaufstieg im Jahr 2020 die Krönung seiner Fußballlaufbahn, die er ausschließlich beim SV Walschleben verbracht hat.
Während Walschleben auf Großengottern trifft, empfängt Konkurrent Sondershausen den bereits feststehenden Absteiger Arenshausen. Somit geht El-Capitano realistisch davon aus, dass sich die Vorentscheidung vertagen wird…
DIE TIPPS VON MICHELE ZUM 29. SPIELTAG
⚽️ TIPP: 3:1
⚽️ TIPP: 2:0
⚽️ TIPP: 3:0
⚽️ TIPP: 1:1
⚽️ TIPP: 2:0
⚽️ TIPP: 3:0
⚽️ TIPP: 2:1
⚽️ TIPP: 3:2
Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis