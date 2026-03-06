EXPERTENTIPP: Maximilian Stolpe / FC Erfurt Nord

– Foto: Ronny Krähmer, Marlen Rze

Abwehrspieler Maximilian Stolpe durfte mit Erfurt Nord bereits einen Aufstieg in die oberste Liga Thüringens feiern. In dieser Saison könnte dem 25-Jährige erneut dieser Erfolg gelingen. Er ist einer der ruhigen, soliden Arbeiter der Mannschaft, der bei 18 gelben Karten in 158 Spielen (Quelle:FuPa Statistik) zudem einen für einen Defensivspieler besonders fairen Wert aufweist.