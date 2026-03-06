 2026-03-05T07:49:35.839Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Maximilian Stolpe / FC Erfurt Nord

Der 18. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom Tabellenführer FC Erfurt Nord.

von Christopher Plischka · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ronny Krähmer, Marlen Rze

Maximilian Stolpe

Abwehrspieler Maximilian Stolpe durfte mit Erfurt Nord bereits einen Aufstieg in die oberste Liga Thüringens feiern. In dieser Saison könnte dem 25-Jährige erneut dieser Erfolg gelingen. Er ist einer der ruhigen, soliden Arbeiter der Mannschaft, der bei 18 gelben Karten in 158 Spielen (Quelle:FuPa Statistik) zudem einen für einen Defensivspieler besonders fairen Wert aufweist.

"Max" erwartet an diesem Spieltag keinen Sieg der Auswärtsmannschaften, aber dafür 3 Punkteteilungen. Den höchsten Erfolg traut er Eintracht Sondershausen zu…

DIE TIPPS VON "MAX" ZUM 18. SPIELTAG

Morgen, 14:30 Uhr
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
14:30

⚽️ TIPP: 2:1

Morgen, 14:00 Uhr
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh.
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
14:00

⚽️ TIPP: 3:0

Morgen, 15:00 Uhr
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
15:00

⚽️ TIPP: 2:0

Morgen, 14:00 Uhr
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
14:00

⚽️ TIPP: 3:1

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
14:00

⚽️ TIPP: 1:1

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV 1916 Großrudestedt
SV 1916 GroßrudestedtGroßrudest.
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
15:00

⚽️ TIPP: 1:1

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr
TSV 1861 Bad Tennstedt
TSV 1861 Bad TennstedtTSV 1861 Bad Tennstedt
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
14:00

⚽️ TIPP: 2:2


Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis