EXPERTENTIPP: Maximilian Stolpe / FC Erfurt Nord

Abwehrspieler Maximilian Stolpe durfte mit Erfurt Nord bereits einen Aufstieg in die oberste Liga Thüringens feiern. In dieser Saison könnte dem 25-Jährige erneut dieser Erfolg gelingen. Er ist einer der ruhigen, soliden Arbeiter der Mannschaft, der bei 18 gelben Karten in 158 Spielen (Quelle:FuPa Statistik) zudem einen für einen Defensivspieler besonders fairen Wert aufweist.
"Max" erwartet an diesem Spieltag keinen Sieg der Auswärtsmannschaften, aber dafür 3 Punkteteilungen. Den höchsten Erfolg traut er Eintracht Sondershausen zu…
DIE TIPPS VON "MAX" ZUM 18. SPIELTAG
⚽️ TIPP: 2:1
⚽️ TIPP: 3:0
⚽️ TIPP: 2:1
⚽️ TIPP: 2:0
⚽️ TIPP: 3:1
⚽️ TIPP: 1:1
⚽️ TIPP: 1:1
⚽️ TIPP: 2:2
Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis