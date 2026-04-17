 2026-04-16T10:11:10.190Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Maximilian Paul // SV BW‘90 Neustadt/Orla

Am 23. Spieltag kommt es für Maximilian Paul - Torwart vom SV Blau-Weiß '90 Neustadt/Orla - zum Wiedersehen mit einem ehemaligen Verein.

von André Hofmann · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Björn Roddeck

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Thüringenliga
Neustadt/O.
Maximilian Paul
Maximilian Paul

Doch während die Orlastädter punktetechnisch entspannt ins Duell gehen können, ist die Wismut aus Gera fast schon zum Punkten verdammt...

"Ich freue mich sehr auf das Spiel am Samstag – Partien gegen den ehemaligen Verein haben immer eine besondere Bedeutung und bringen eine zusätzliche Motivation mit sich. Entscheidend wird sein, dass wir an die stabilen und überzeugenden Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen. Wenn wir unsere Qualität erneut auf den Platz bringen, haben wir eine gute Ausgangslage, um am Wochenende den nächsten wichtigen Schritt zu machen", sagt der 27-jährige Keeper hoffnungsvoll in Richtung Heimsieg. Auch SCHOTT traut er einen Heimerfolg zu. Gleich drei Unentschieden und drei Auswärtssiege sagt der Neustädter Schlussmann noch voraus...

DIE TIPPS VON MAXIMILIAN

Heute, 18:00 Uhr
FSV 1996 Preußen Bad Langensalza
FSV 1996 Preußen Bad LangensalzaFSV Preußen
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
18:00live

⚽️ TIPP: 1:2

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
15:00

⚽️ TIPP: 1:1

Morgen, 15:00 Uhr
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
15:00live

⚽️ TIPP: 0:3

Morgen, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
15:00live

⚽️ TIPP: 3:1

So., 19.04.2026, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
13:00live

⚽️ TIPP: 3:3

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
15:00

⚽️ TIPP: 1:2