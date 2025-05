EXPERTENTIPP: Maximilian Paul // SV BW'90 Neustadt/Orla

Und zwar will Max zu Null spielen und hofft vorne, dass seine Jungs einmal treffen. "Wir haben dieses und letztes Jahr gezeigt das wir an guten Tagen, mit einer mannschaftlichen geschlossenen Leistung jeden in der Liga schlagen können. Wir sind hochmotiviert für Samstag und wollen es Heiligenstadt so schwer wie möglich machen und am Ende mit etwas Zählbarem die lange Heimreise antreten", so der 26-jährige Schlussmann. Einzig Bad Langensalza traut er noch einen Auswärtssieg zu. Sonst sieht er gleich vier Mal die Heimteams im Vorteil und tippt zwei Unentschieden.

DIE TIPPS VON MAXIMILIAN