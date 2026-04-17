EXPERTENTIPP: Maximilian Paul // BSG Wismut Gera

– Foto: Björn Roddeck

"Ich freue mich sehr auf das Spiel am Samstag – Partien gegen den ehemaligen Verein haben immer eine besondere Bedeutung und bringen eine zusätzliche Motivation mit sich. Entscheidend wird sein, dass wir an die stabilen und überzeugenden Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen. Wenn wir unsere Qualität erneut auf den Platz bringen, haben wir eine gute Ausgangslage, um am Wochenende den nächsten wichtigen Schritt zu machen", sagt der 27-jährige Keeper hoffnungsvoll in Richtung Heimsieg. Auch SCHOTT traut er einen Heimerfolg zu. Gleich drei Unentschieden und drei Auswärtssiege sagt der Neustädter Schlussmann noch voraus...

DIE TIPPS VON MAXIMILIAN