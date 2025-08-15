EXPERTENTIPP: Maximilian Niederle // LSG BW Großwechsungen

In der vergangenen Winterpause wechselte Maximilian Niederle von der TSG Kehmstedt zurück zur LSG nach Großwechsungen, wo er bereits in der Saison 21/22 aktiv war. Der auch als Schiedsrichter aktive Offensivspieler will im Duell zwischen dem Dritten und Vierten der Vorsaison 3 Punkte aus Bleicherode entführen.
Insgesamt hält es Max eher mit den Auswärtsteams und traut lediglich Salza NDH und Bielen Heimsiege zu. Eine torreiche Punkteteilung erwartet er zwischen Sondershausen und Kalbsrieth.
DIE TIPPS VON MAXIMILIAN ZUM 2. SPIELTAG
⚽️ TIPP: 1:2
⚽️ TIPP: 1:3
⚽️ TIPP: 1:3
⚽️ TIPP: 3:0
⚽️ TIPP: 1:4
⚽️ TIPP: 3:1
⚽️ TIPP: 3:3
Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis