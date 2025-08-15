 2025-08-14T11:39:53.462Z

Expertentipp
– Foto: Sebastian Harbke

EXPERTENTIPP: Maximilian Niederle // LSG BW Großwechsungen

Während auf Landesebene die Pokalrunde stattfindet, macht die Kreisoberliga Nordthüringen weiter mit dem 2.Spieltag. Der EXPERTENTIPP kommt von der LSG Blau-Weiß Großwechsungen, die heute Abend bereits den Spieltag eröffnet.

Verlinkte Inhalte

KOL Nordthüringen
Großwechs.
Maximilian Niederle
Maximilian Niederle

In der vergangenen Winterpause wechselte Maximilian Niederle von der TSG Kehmstedt zurück zur LSG nach Großwechsungen, wo er bereits in der Saison 21/22 aktiv war. Der auch als Schiedsrichter aktive Offensivspieler will im Duell zwischen dem Dritten und Vierten der Vorsaison 3 Punkte aus Bleicherode entführen.

Insgesamt hält es Max eher mit den Auswärtsteams und traut lediglich Salza NDH und Bielen Heimsiege zu. Eine torreiche Punkteteilung erwartet er zwischen Sondershausen und Kalbsrieth.

DIE TIPPS VON MAXIMILIAN ZUM 2. SPIELTAG

Heute, 19:00 Uhr
SV Glückauf Bleicherode
SV Glückauf BleicherodeBleicherode
LSG Blau-Weiß Großwechsungen
LSG Blau-Weiß GroßwechsungenGroßwechs.
19:00live

⚽️ TIPP: 1:2

Morgen, 15:00 Uhr
SG Oberheldr. / Hauteroda
SG Oberheldr. / HauterodaSG Oberheldr.
SV National Auleben
SV National AulebenSV Auleben
15:00live

⚽️ TIPP: 1:3

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen II
SG Harztor
SG HarztorSG Harztor
15:00

⚽️ TIPP: 1:3

Morgen, 15:00 Uhr
FSG'99 Salza
FSG'99 SalzaFSG'99 Salza
SV Blau-Weiß Greußen
SV Blau-Weiß GreußenSV Greußen
15:00live

⚽️ TIPP: 3:0

Morgen, 15:00 Uhr
SG SV Roßleben / Bottendorf
SG SV Roßleben / BottendorfSG SV Roßleben
SV BW Lipprechterode
SV BW LipprechterodeLipprechter.
15:00

⚽️ TIPP: 1:4

Morgen, 15:00 Uhr
SV Herrmannsacker
SV HerrmannsackerHerrmannsa.
SG Bielen / TSV Urbach
SG Bielen / TSV UrbachSG Bielen
15:00live

⚽️ TIPP: 3:1

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh. II
Kalbsriether SV
Kalbsriether SVKalbsrieth
14:00

⚽️ TIPP: 3:3


Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis

Aufrufe: 015.8.2025, 13:15 Uhr
Christopher PlischkaAutor