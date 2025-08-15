EXPERTENTIPP: Maximilian Niederle // LSG BW Großwechsungen

In der vergangenen Winterpause wechselte Maximilian Niederle von der TSG Kehmstedt zurück zur LSG nach Großwechsungen, wo er bereits in der Saison 21/22 aktiv war. Der auch als Schiedsrichter aktive Offensivspieler will im Duell zwischen dem Dritten und Vierten der Vorsaison 3 Punkte aus Bleicherode entführen.