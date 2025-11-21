 2025-11-18T09:22:12.436Z

Expertentipp
EXPERTENTIPP: Maximilian Kurth // TSV Gera-Westvororte

Der 13. Spieltag der Thüringenliga steht an und in Gera kommt es zum packenden Keller-Stadtderby in Scheubengrobsdorf.

Dabei geht der Aufsteiger vom TSV Gera-Westvororte tabellarisch vor dem Oberliga-Absteiger von Wismut Gera ins Spiel. Ob das auch nach der Partie noch der Fall ist, Maximilian Kurth?

Der "Scheuben-Kicker" hat dazu eine klare Meinung: "Endlich wieder Derby! Es kribbelt in den Beinen und wir freuen uns Gastgeber zu sein. Für unser Dorf ist es wieder ein ganz besonderes Ereignis eine ehemalige Oberligamannschaft empfangen zu dürfen. Die Stimmung ist gut, die Jungs sind heiß, da es auch für viele das erste große Derby ist. Es werden viele Zuschauer da sein. Diese Kulisse wollen und werden wir genießen. Ich erwarte ein intensives Match. Wenn wir jedoch unsere Leidenschaft und Qualitäten auf unseren Platz bringen, stehe ich unserem ersten Heimsieg der Saison optimistisch gegenüber. Wir freuen uns auf Samstag!" Entsprechend hofft Max Kurth auf einen knappen Heimerfolg für seine Farben gegen die Wismut.

DIE TIPPS VON MAXIMILIAN

Morgen, 12:30 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
12:30live

⚽ TIPP: 2:1

Morgen, 14:00 Uhr
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
FSV Preußen Bad Langensalza
FSV Preußen Bad LangensalzaLangensalza
14:00

⚽ TIPP: 0:2

Morgen, 14:00 Uhr
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
14:00

⚽ TIPP: 1:3

Morgen, 14:00 Uhr
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
14:00

⚽ TIPP: 2:0

Morgen, 14:00 Uhr
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
14:00

⚽ TIPP: 1:1

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
14:00

⚽ TIPP: 3:2

Morgen, 14:00 Uhr
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
14:00live

⚽ TIPP: 2:1

Morgen, 16:00 Uhr
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
16:00

⚽ TIPP: 1:1

