EXPERTENTIPP: Maximilian Kurth // TSV Gera-Westvororte

Der "Scheuben-Kicker" hat dazu eine klare Meinung: "Endlich wieder Derby! Es kribbelt in den Beinen und wir freuen uns Gastgeber zu sein. Für unser Dorf ist es wieder ein ganz besonderes Ereignis eine ehemalige Oberligamannschaft empfangen zu dürfen. Die Stimmung ist gut, die Jungs sind heiß, da es auch für viele das erste große Derby ist. Es werden viele Zuschauer da sein. Diese Kulisse wollen und werden wir genießen. Ich erwarte ein intensives Match. Wenn wir jedoch unsere Leidenschaft und Qualitäten auf unseren Platz bringen, stehe ich unserem ersten Heimsieg der Saison optimistisch gegenüber. Wir freuen uns auf Samstag!" Entsprechend hofft Max Kurth auf einen knappen Heimerfolg für seine Farben gegen die Wismut.

DIE TIPPS VON MAXIMILIAN