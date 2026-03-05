Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
EXPERTENTIPP: Maximilian Jäger // FC Einheit Rudolstadt II
Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 18. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom FC Einheit Rudolstadt II.
Mit einem knappen 2:1-Heimsieg möchte Maximilian Jäger vom FC Einheit Rudolstadt II einen ganz wichtigen Dreier im direkten Abstiegsduell gegen den FSV Grün-Weiß Stadtroda einfahren und sich somit wieder ein bisschen Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschaffen.
Weitere Heimsiege traut der 27-jährige noch den Mannschaften aus Greiz, Gera und Weimar zu. Während Maximilian in Apolda auf eine Punkteteilung tippt, setzt er in den restlichen drei Partien jeweils auf die Auswärtsteams.