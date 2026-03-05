 2026-02-20T12:29:42.904Z

EXPERTENTIPP: Maximilian Jäger // FC Einheit Rudolstadt II

Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 18. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom FC Einheit Rudolstadt II.

Mit einem knappen 2:1-Heimsieg möchte Maximilian Jäger vom FC Einheit Rudolstadt II einen ganz wichtigen Dreier im direkten Abstiegsduell gegen den FSV Grün-Weiß Stadtroda einfahren und sich somit wieder ein bisschen Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschaffen.

Weitere Heimsiege traut der 27-jährige noch den Mannschaften aus Greiz, Gera und Weimar zu. Während Maximilian in Apolda auf eine Punkteteilung tippt, setzt er in den restlichen drei Partien jeweils auf die Auswärtsteams.

DIE TIPPS VON MAXIMILIAN

So., 08.03.2026, 16:30 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
16:30

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
14:00

⚽ TIPP: 3:0

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
14:00

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
14:00

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
14:00live

⚽ TIPP: 2:0

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
14:00

⚽ TIPP: 1:3

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
14:00

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
14:00

⚽ TIPP: 1:3