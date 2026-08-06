 2026-08-06T13:32:42.897Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Maximilian Hirschel // Mosbacher SV 1911

Der 2. Spieltag der Landesklasse 3 steht auf dem Programm und die Tipps kommen dabei vom überraschenden Tabellenführer und Aufsteiger...

von André Hofmann · Gestern, 19:00 Uhr · 0 Leser

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Landesklasse 3
Mosbacher SV
Maximilian Hirschel
Maximilian Hirschel

Mit dem 5:0 zum Start setzte der Mosbacher SV 1911 um Max Hirschel gleich ein Ausrufezeichen. Entsprechend breit ist die Brust vor der Auswärtsfahrt nach Südthüringen.

Der Angreifer will entsprechend beim 1. FC Sonneberg 2004 die nächsten drei Punkte eintüten. "Sonneberg wird ein sehr schweres Auswärtsspiel und niemand wird mit uns rechnen, dass wir dort punkten. Aber wenn wir an die Leistung von letzter Woche anknüpfen, dann denke ich schon, dass wir dort was Zählbares mitnehmen können. Die knapp zweistündige Autofahrt wird für uns natürlich auch eine neue Herausforderung sein und mal sehen was die Beine dann so machen. Wenn wir als Team auftreten bin ich guter Dinge, dass wird auch solche Fahrten einfach wegstecken und guten Fußball spielen.", so Max Hirschel. Auch Ohratal, Schweina-Gumpelstadt, Steinach und Gospenroda traut er Auswärtssieg zu. Nur dem VfL Meiningen traut "Orsel" einen Heimsieg zu, weiterhin tippt er zwei Unentschieden.

DIE TIPPS VON MAX

Heute, 18:30 Uhr
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
18:30live

⚽️ TIPP: 3:1

Morgen, 14:00 Uhr
SG Lauscha/Neuhaus
SG Lauscha/NeuhausSG Lauscha
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
14:00

⚽️ TIPP: 2:2

Morgen, 15:00 Uhr
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
15:00

⚽️ TIPP: 2:3

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
Mosbacher SV 1911
Mosbacher SV 1911Mosbacher SV
15:00

⚽️ TIPP: 1:2

Morgen, 15:00 Uhr
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
15:00

⚽️ TIPP: 0:3

Morgen, 15:00 Uhr
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
15:00

⚽️ TIPP: 1:3

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
Herpfer SV 07
Herpfer SV 07Herpfer SV
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
15:00live
S

⚽️ TIPP: 0:2

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
15:00

⚽️ TIPP: 1:1