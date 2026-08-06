EXPERTENTIPP: Maximilian Hirschel // Mosbacher SV 1911

Der Angreifer will entsprechend beim 1. FC Sonneberg 2004 die nächsten drei Punkte eintüten. "Sonneberg wird ein sehr schweres Auswärtsspiel und niemand wird mit uns rechnen, dass wir dort punkten. Aber wenn wir an die Leistung von letzter Woche anknüpfen, dann denke ich schon, dass wir dort was Zählbares mitnehmen können. Die knapp zweistündige Autofahrt wird für uns natürlich auch eine neue Herausforderung sein und mal sehen was die Beine dann so machen. Wenn wir als Team auftreten bin ich guter Dinge, dass wird auch solche Fahrten einfach wegstecken und guten Fußball spielen.", so Max Hirschel. Auch Ohratal, Schweina-Gumpelstadt, Steinach und Gospenroda traut er Auswärtssieg zu. Nur dem VfL Meiningen traut "Orsel" einen Heimsieg zu, weiterhin tippt er zwei Unentschieden.

DIE TIPPS VON MAX