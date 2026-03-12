Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
EXPERTENTIPP: Maximilian Groß / SV Dingelstädt
Der 19. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom Aufsteiger SV Dingelstädt, der sich auf einem guten Weg in Richtung Klassenerhalt befindet.
von Christopher Plischka · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Vor allem Angreifer Maximilian Groß hat mit 9 Saisontoren einen großen Anteil an der bisherigen Ausbeute von 22 Punkten, was aktuell für Tabellenplatz 11 ausreicht. In der Vorwoche traf er - wie bereits in der Hinrunde - gegen Sömmerda. Gelingt ihm nun gegen Großrudestedt erneut der "Doppelpack"?
Unabhängig davon ob er erneut gegen Großrudestedt trifft, möchte "Maxi" die Heimbilanz von 4 Siegen, 4 Remis und nur einer Niederlage weiter fortsetzen und den nächsten Dreier einfahren. Auch Siemerode und Wüstheuterode traut er wichtige Heimsiege zu.