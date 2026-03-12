 2026-03-11T14:31:18.301Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Maximilian Groß / SV Dingelstädt

Der 19. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom Aufsteiger SV Dingelstädt, der sich auf einem guten Weg in Richtung Klassenerhalt befindet.

– Foto: Stefan Hageböke

Maximilian Groß

Vor allem Angreifer Maximilian Groß hat mit 9 Saisontoren einen großen Anteil an der bisherigen Ausbeute von 22 Punkten, was aktuell für Tabellenplatz 11 ausreicht. In der Vorwoche traf er - wie bereits in der Hinrunde - gegen Sömmerda. Gelingt ihm nun gegen Großrudestedt erneut der "Doppelpack"?

Unabhängig davon ob er erneut gegen Großrudestedt trifft, möchte "Maxi" die Heimbilanz von 4 Siegen, 4 Remis und nur einer Niederlage weiter fortsetzen und den nächsten Dreier einfahren. Auch Siemerode und Wüstheuterode traut er wichtige Heimsiege zu.

DIE TIPPS VON MAXIMILIAN ZUM 19. SPIELTAG

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
SV 1916 Großrudestedt
SV 1916 GroßrudestedtGroßrudest.
14:00

⚽️ TIPP: 3:0

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
14:00

⚽️ TIPP: 2:4

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
14:00

⚽️ TIPP: 2:1

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
TSV 1861 Bad Tennstedt
TSV 1861 Bad TennstedtTSV 1861 Bad Tennstedt
14:00

⚽️ TIPP: 3:1

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh.
14:00

⚽️ TIPP: 3:2

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
14:00

⚽️ TIPP: 1:2

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
14:00

⚽️ TIPP: 1:1

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
14:00

⚽️ TIPP: 3:1


Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis