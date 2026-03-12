EXPERTENTIPP: Maximilian Groß / SV Dingelstädt

– Foto: Stefan Hageböke

Vor allem Angreifer Maximilian Groß hat mit 9 Saisontoren einen großen Anteil an der bisherigen Ausbeute von 22 Punkten, was aktuell für Tabellenplatz 11 ausreicht. In der Vorwoche traf er - wie bereits in der Hinrunde - gegen Sömmerda. Gelingt ihm nun gegen Großrudestedt erneut der "Doppelpack"?