EXPERTENTIPP: Maximilian Dörlitz // FC Thüringen Weida

Denn der Weida-Abwehrspieler empfängt mit seinem Team am Freitagabend mit der BSG Wismut Gera ein stückweit seine eigene Vergangenheit. Denn der 35-Jährige trug selber mal das Wismut-Trikot und freut sich nun auf viele bekannte Gesichter...

"Ein Derby ist immer was besonderes. Auf jeder Seite stehen Spieler, die bereits das andere Trikot getragen haben. Bei so einem Spiel entscheidet nicht immer die Qualität den Ausgang des Spiel, sondern der Wille und die absolute Leidenschaft den Sieg erkämpfen zu wollen. Wir werden alles in die Waagschale werfen um die drei Punkte am roten Hügel zu behalten. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich auf eine Vielzahl von ehemaligen Mitspieler - Haase, Harti, Kießling und Heuschkel", sagt Maximilian Dörlitz vor dem heißen Duell am Freitagabend. Arnstadt, Bad Frankenhausen und seinem Ex-Verein aus Gera-Scheubengrobsdorf traut er ebenfalls Heimsiege zu. Ein Remis sieht er zwischen Fahner Höhe und Neustadt sowie drei Auswärtssiege.

DIE TIPPS VON DÖRLE