 2025-08-21T14:07:42.707Z

Expertentipp
– Foto: Björn Roddeck

EXPERTENTIPP: Maximilian Dörlitz // FC Thüringen Weida

In der Thüringenliga steht der 2. Spieltag auf dem Programm. Auf "Dörle" vom FC Thüringen Weida wartet dabei ein ganz besonderes Duell bereits am Freitagabend.

Denn der Weida-Abwehrspieler empfängt mit seinem Team am Freitagabend mit der BSG Wismut Gera ein stückweit seine eigene Vergangenheit. Denn der 35-Jährige trug selber mal das Wismut-Trikot und freut sich nun auf viele bekannte Gesichter...

"Ein Derby ist immer was besonderes. Auf jeder Seite stehen Spieler, die bereits das andere Trikot getragen haben. Bei so einem Spiel entscheidet nicht immer die Qualität den Ausgang des Spiel, sondern der Wille und die absolute Leidenschaft den Sieg erkämpfen zu wollen. Wir werden alles in die Waagschale werfen um die drei Punkte am roten Hügel zu behalten. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich auf eine Vielzahl von ehemaligen Mitspieler - Haase, Harti, Kießling und Heuschkel", sagt Maximilian Dörlitz vor dem heißen Duell am Freitagabend. Arnstadt, Bad Frankenhausen und seinem Ex-Verein aus Gera-Scheubengrobsdorf traut er ebenfalls Heimsiege zu. Ein Remis sieht er zwischen Fahner Höhe und Neustadt sowie drei Auswärtssiege.

DIE TIPPS VON DÖRLE

Morgen, 18:00 Uhr
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
18:00live

⚽ TIPP: 2:0

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
14:00

⚽ TIPP: 3:0

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
14:00live

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
FSV Preußen Bad Langensalza
FSV Preußen Bad LangensalzaLangensalza
15:00

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
15:00

⚽ TIPP: 3:0

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
15:00

⚽ TIPP: 1:2

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
14:00

⚽ TIPP: 0:2

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
14:00

⚽ TIPP: 1:3

Aufrufe: 021.8.2025, 21:00 Uhr
André HofmannAutor