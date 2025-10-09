Expertentipp: Max Stern // SC 1903 Weimar

Dass der ZFC Meuselwitz im Pokal ins Straucheln geraten kann, machte der FSV Schleiz in der letzten Runde dem SC 1903 Weimar vor. Denn die Schleizer zwangen den Cup-Verteidiger ins Elfmeterschießen. Max Stern will diesmal auch gerne über 120 Minuten gehen, hofft dann aber auf eine Entscheidung zugunsten seiner Mannschaft. "Gegen einen attraktiven Gegner wie Meuselwitz wollen wir zeigen, was in uns steckt und das vor der tollen Kulisse zum Zwiebelmarkt. Über Einsatz, Kampf und Leidenschaft wollen wir den Gegner so lange wie möglich fordern und ihm das Spiel schwer machen. Wenn sich Chancen ergeben, wollen wir da sein und hinten alles reinwerfen", so der SC-Torwart. Weitere Überraschungen sagt er sonst nicht voraus, traut allerdings Hildburghausen ein Weiterkommen gegen den höherklassigen Gegner von Wismut Gera zu.

DIE TIPPS VON MAX