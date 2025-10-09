 2025-10-02T08:44:29.515Z

Expertentipp
– Foto: Sebastian Harbke

Expertentipp: Max Stern // SC 1903 Weimar

Das Achtelfinale im Thüringer Landespokal steht am Wochenende auf den Plan. Für einige Teams geht es dabei gegen namhafte höherklassige Teams.

So empfängt der SC 1903 Weimar den Pokalverteidiger vom ZFC Meuselwitz auf dem Lindenberg. SC-Torwart Max Stern träumt dabei im Expertentipp von der Pokalsensation...

Dass der ZFC Meuselwitz im Pokal ins Straucheln geraten kann, machte der FSV Schleiz in der letzten Runde dem SC 1903 Weimar vor. Denn die Schleizer zwangen den Cup-Verteidiger ins Elfmeterschießen. Max Stern will diesmal auch gerne über 120 Minuten gehen, hofft dann aber auf eine Entscheidung zugunsten seiner Mannschaft. "Gegen einen attraktiven Gegner wie Meuselwitz wollen wir zeigen, was in uns steckt und das vor der tollen Kulisse zum Zwiebelmarkt. Über Einsatz, Kampf und Leidenschaft wollen wir den Gegner so lange wie möglich fordern und ihm das Spiel schwer machen. Wenn sich Chancen ergeben, wollen wir da sein und hinten alles reinwerfen", so der SC-Torwart. Weitere Überraschungen sagt er sonst nicht voraus, traut allerdings Hildburghausen ein Weiterkommen gegen den höherklassigen Gegner von Wismut Gera zu.

DIE TIPPS VON MAX

Sa., 11.10.2025, 12:30 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
12:30

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
14:00live

⚽ TIPP: 0:2

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß ErfurtErfurt
14:00live

⚽ TIPP: 0:3

So., 12.10.2025, 14:00 Uhr
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
14:00

⚽ TIPP: 2:1

So., 12.10.2025, 14:00 Uhr
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
14:00

⚽ TIPP: 0:1

So., 12.10.2025, 14:00 Uhr
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz
14:00live

⚽ TIPP: 2:1 n.V.

