Expertentipp
– Foto: Sebastian Harbke
Expertentipp: Max Stern // SC 1903 Weimar
Das Achtelfinale im Thüringer Landespokal steht am Wochenende auf den Plan. Für einige Teams geht es dabei gegen namhafte höherklassige Teams.
So empfängt der SC 1903 Weimar den Pokalverteidiger vom ZFC Meuselwitz auf dem Lindenberg. SC-Torwart Max Stern träumt dabei im Expertentipp von der Pokalsensation...
Dass der ZFC Meuselwitz im Pokal ins Straucheln geraten kann, machte der FSV Schleiz in der letzten Runde dem SC 1903 Weimar vor. Denn die Schleizer zwangen den Cup-Verteidiger ins Elfmeterschießen. Max Stern will diesmal auch gerne über 120 Minuten gehen, hofft dann aber auf eine Entscheidung zugunsten seiner Mannschaft. "Gegen einen attraktiven Gegner wie Meuselwitz wollen wir zeigen, was in uns steckt und das vor der tollen Kulisse zum Zwiebelmarkt. Über Einsatz, Kampf und Leidenschaft wollen wir den Gegner so lange wie möglich fordern und ihm das Spiel schwer machen. Wenn sich Chancen ergeben, wollen wir da sein und hinten alles reinwerfen", so der SC-Torwart. Weitere Überraschungen sagt er sonst nicht voraus, traut allerdings Hildburghausen ein Weiterkommen gegen den höherklassigen Gegner von Wismut Gera zu.