EXPERTENTIPP: Max Rakowski // FC Schweina-Gumpelstadt

– Foto: Christian Heilwagen

"Ich freue mich persönlich auf das Spiel und darauf, einige alte Mitspieler zu treffen, mit denen ich viele Jahre gemeinsam in der Jugend in Salzungen gespielt habe. Für das Derby gegen Bad Salzungen sind wir bereit und gut vorbereitet. Wir möchten auf die letzte Niederlage eine Reaktion zeigen und wieder an die Leistungen der vorherigen Wochen anknüpfen", sagt der 19-Jährige. Entsprechend will er mit einem Derbysieg aus Bad Salzungen zurückkehren. Auch Ohratal sagt er einen Auswärtserfolg voraus. Zudem tippt er drei Heimsiege und zwei Unentschieden.

DIE TIPPS VON MAX

⚽️ TIPP: 2:1

Morgen, 14:00 Uhr SV 08 Steinach Steinach FSV Wacker 03 Gotha Wacker Gotha 14:00 PUSH

⚽️ TIPP: 2:2

⚽️ TIPP: 2:0

⚽️ TIPP: 1:3

Morgen, 15:00 Uhr VfL Meiningen 04 Meiningen SpVgg Siebleben 06 Siebleben 15:00 live PUSH

⚽️ TIPP: 3:1

⚽️ TIPP: 1:1

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr SV Eintracht Ifta SV Ifta FSV 06 Ohratal FSV Ohratal 15:00 PUSH