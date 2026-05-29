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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Max Rakowski // FC Schweina-Gumpelstadt
Am 28. Spieltag steht für den FC Schweina-Gumpelstadt ein Derby in Bad Salzungen an - die Ausgangslage könnte für die Lokalrivalen kaum unterschiedlicher sein.
Für Youngster Max Rakowski ist es ein Wiedersehen mit der eigenen Vergangenheit, denn er trifft auf seinen Ausbildungsverein und viele ehemalige Weggefährten.
"Ich freue mich persönlich auf das Spiel und darauf, einige alte Mitspieler zu treffen, mit denen ich viele Jahre gemeinsam in der Jugend in Salzungen gespielt habe. Für das Derby gegen Bad Salzungen sind wir bereit und gut vorbereitet. Wir möchten auf die letzte Niederlage eine Reaktion zeigen und wieder an die Leistungen der vorherigen Wochen anknüpfen", sagt der 19-Jährige. Entsprechend will er mit einem Derbysieg aus Bad Salzungen zurückkehren. Auch Ohratal sagt er einen Auswärtserfolg voraus. Zudem tippt er drei Heimsiege und zwei Unentschieden.