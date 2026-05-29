 2026-05-29T11:52:36.002Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Max Rakowski // FC Schweina-Gumpelstadt

Am 28. Spieltag steht für den FC Schweina-Gumpelstadt ein Derby in Bad Salzungen an - die Ausgangslage könnte für die Lokalrivalen kaum unterschiedlicher sein.

von André Hofmann · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Heilwagen

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Landesklasse 3
FC Schweina-Gumpelstadt
Max Rakowski
Max Rakowski

Für Youngster Max Rakowski ist es ein Wiedersehen mit der eigenen Vergangenheit, denn er trifft auf seinen Ausbildungsverein und viele ehemalige Weggefährten.

"Ich freue mich persönlich auf das Spiel und darauf, einige alte Mitspieler zu treffen, mit denen ich viele Jahre gemeinsam in der Jugend in Salzungen gespielt habe. Für das Derby gegen Bad Salzungen sind wir bereit und gut vorbereitet. Wir möchten auf die letzte Niederlage eine Reaktion zeigen und wieder an die Leistungen der vorherigen Wochen anknüpfen", sagt der 19-Jährige. Entsprechend will er mit einem Derbysieg aus Bad Salzungen zurückkehren. Auch Ohratal sagt er einen Auswärtserfolg voraus. Zudem tippt er drei Heimsiege und zwei Unentschieden.

DIE TIPPS VON MAX

Morgen, 13:30 Uhr
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
13:30

⚽️ TIPP: 2:1

Morgen, 14:00 Uhr
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
14:00

⚽️ TIPP: 2:2

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
15:00

⚽️ TIPP: 2:0

Morgen, 15:00 Uhr
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
15:00

⚽️ TIPP: 1:3

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
15:00live

⚽️ TIPP: 3:1

So., 31.05.2026, 13:30 Uhr
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
13:30

⚽️ TIPP: 1:1

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
15:00

⚽️ TIPP: 0:2