EXPERTENTIPP: Maurice Kehr // SV Grün-Weiß Gospenroda

Mit einem Sieg könnte am Saisonende noch Rang Fünf für Gospenroda zu Buche stehen, wenn Barchfeld Federn lässt. Genau dies ist die Hoffnung von Maurice...

Denn der Gospenroda-Angreifer hofft auf einen Punktverlust der Barchfelder bei Westring und will selber das Heimspiel gegen Lauscha/Neuhaus erfolgreich gestalten. "Wir haben eine sehr gute Saison gespielt und müssen jetzt am letzten Spieltag an unserer Leistung anknüpfen und uns mehr belohnen. Die SG Lauscha/Neuhaus dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen. Jeder muss Spaß haben und seine Leistung abrufen. Dann holen wir die letzten drei Punkte. Ich freue mich auf das letzte Spiel", blickt Maurice Kehr voraus.

DIE TIPPS VON MAURICE