Expertentipp
– Foto: Julia Ritter

EXPERTENTIPP: Martin Skaba // SV BW 91 Bad Frankenhausen

Die Thüringenliga startet in eine neue Spielzeit. Für den SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen steht das Eröffnungsspiel bei einem Staffelmitfavoriten an.

Für Martin Skaba ist es das erste Pflichtspiel im Dress der Kurstädter. Dabei geht es für den erfahrenen Kicker zum SV SCHOTT Jena am Freitagabend.

Für den 34-jährigen Martin Skaba ging es nach acht Jahren beim SV 09 Arnstadt nun nach Bad Frankenhausen. Zum Auftakt möchte er gleich mal eine Duftmarke bei SCHOTT Jena setzen. "Das Auswärtsspiel gegen Vizemeister SCHOTT Jena zum Auftakt wird eine sehr knifflige Angelegenheit. Ich erwarte einen spielstarken Gegner, der vor allem Fußball SPIELEN möchte. Für uns gilt es daher zunächst defensiv sicher zu stehen und immer wieder Nadelstiche nach vorne zu setzen. Mindestens ein Punkt soll es zum Auftakt werden", sagt er optimistisch. Auch Fahner Höhe und Nordhausen sieht er in der Fremde vorne. Drei Heimsiege und zwei Unentschieden tippt Martin noch.

DIE TIPPS VON MARTIN

Morgen, 18:00 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
18:00live

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 09.08.2025, 14:00 Uhr
FSV Preußen Bad Langensalza
FSV Preußen Bad LangensalzaLangensalza
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
14:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 09.08.2025, 14:00 Uhr
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
14:00

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 09.08.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
15:00live

⚽ TIPP: 0:2

Sa., 09.08.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
15:00

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 09.08.2025, 15:00 Uhr
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
15:00

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 09.08.2025, 15:00 Uhr
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
15:00

⚽ TIPP: 2:2

So., 10.08.2025, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
13:00live

⚽ TIPP: 0:4

