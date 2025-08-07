EXPERTENTIPP: Martin Skaba // SV BW 91 Bad Frankenhausen

Für den 34-jährigen Martin Skaba ging es nach acht Jahren beim SV 09 Arnstadt nun nach Bad Frankenhausen. Zum Auftakt möchte er gleich mal eine Duftmarke bei SCHOTT Jena setzen. "Das Auswärtsspiel gegen Vizemeister SCHOTT Jena zum Auftakt wird eine sehr knifflige Angelegenheit. Ich erwarte einen spielstarken Gegner, der vor allem Fußball SPIELEN möchte. Für uns gilt es daher zunächst defensiv sicher zu stehen und immer wieder Nadelstiche nach vorne zu setzen. Mindestens ein Punkt soll es zum Auftakt werden", sagt er optimistisch. Auch Fahner Höhe und Nordhausen sieht er in der Fremde vorne. Drei Heimsiege und zwei Unentschieden tippt Martin noch.

DIE TIPPS VON MARTIN