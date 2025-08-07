Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Julia Ritter
EXPERTENTIPP: Martin Skaba // SV BW 91 Bad Frankenhausen
Die Thüringenliga startet in eine neue Spielzeit. Für den SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen steht das Eröffnungsspiel bei einem Staffelmitfavoriten an.
Für Martin Skaba ist es das erste Pflichtspiel im Dress der Kurstädter. Dabei geht es für den erfahrenen Kicker zum SV SCHOTT Jena am Freitagabend.
Für den 34-jährigen Martin Skaba ging es nach acht Jahren beim SV 09 Arnstadt nun nach Bad Frankenhausen. Zum Auftakt möchte er gleich mal eine Duftmarke bei SCHOTT Jena setzen. "Das Auswärtsspiel gegen Vizemeister SCHOTT Jena zum Auftakt wird eine sehr knifflige Angelegenheit. Ich erwarte einen spielstarken Gegner, der vor allem Fußball SPIELEN möchte. Für uns gilt es daher zunächst defensiv sicher zu stehen und immer wieder Nadelstiche nach vorne zu setzen. Mindestens ein Punkt soll es zum Auftakt werden", sagt er optimistisch. Auch Fahner Höhe und Nordhausen sieht er in der Fremde vorne. Drei Heimsiege und zwei Unentschieden tippt Martin noch.