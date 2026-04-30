 2026-04-29T13:32:52.058Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Martin Köhler // SV Blau-Weiß Neustadt/Orla II

In der Landesklasse 1 steht der 25. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV Blau-Weiß Neustadt/Orla II.

von Fabian Göb · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Janine Volbert

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Landesklasse 1
Martin Köhler
Martin Köhler

Mit einem knappen Heimsieg möchte Neustadts Kapitän Martin Köhler die drei Punkte, trotz des drohenden Abstiegs, zuhause behalten. Gegner in dieser Partie ist die Zweitvertretung des SV SCHOTT Jena. Neben drei weiteren Heimsiegen von Chemie Kahla, Stadtroda und dem VfB Apolda sagt der Routinier Ehrenhain, Bad Berka, Zwätzen und Weimar einen Erfolg auf fremdem Platz voraus.

DIE TIPPS VON MARTIN

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
15:00

⚽ TIPP: 0:2

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
15:00

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
15:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
15:00

⚽ TIPP: 2:4

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
15:00

⚽ TIPP: 1:4

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
14:00

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
15:00

⚽ TIPP: 2:0

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
15:00

⚽ TIPP: 2:1