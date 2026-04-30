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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Martin Köhler // SV Blau-Weiß Neustadt/Orla II
In der Landesklasse 1 steht der 25. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV Blau-Weiß Neustadt/Orla II.
Mit einem knappen Heimsieg möchte Neustadts Kapitän Martin Köhler die drei Punkte, trotz des drohenden Abstiegs, zuhause behalten. Gegner in dieser Partie ist die Zweitvertretung des SV SCHOTT Jena. Neben drei weiteren Heimsiegen von Chemie Kahla, Stadtroda und dem VfB Apolda sagt der Routinier Ehrenhain, Bad Berka, Zwätzen und Weimar einen Erfolg auf fremdem Platz voraus.