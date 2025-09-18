Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Rocco Menger
EXPERTENTIPP: Martin Gastrock-Mey / SV Germania Wüstheuterode
Der 5. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom aktuellen Tabellenführer aus Wüstheuterode.
Am letzten Spieltag verteidigte der SV Germania Wüstheuterode seine Tabellenführung mit einem Punktgewinn in Sondershausen. Nicht dabei war Martin Gastrock-Mey, der aber gegen Bad Tennstedt wieder an Bord ist und die Heimserie mit seiner Mannschaft fortsetzen will. Seit sieben Heimspielen hat die Germania zuhause kein Ligaspiel mehr verloren.
Der 33-jährige Mittelfeldspieler hat an diesem Wochenende vor allem die Auswärtsteams auf dem Zettel. Eine Punkteteilung sieht er in Mühlhausen gegen den Überraschungsaufsteiger Borntal.