Expertentipp
– Foto: Rocco Menger

EXPERTENTIPP: Martin Gastrock-Mey / SV Germania Wüstheuterode

Der 5. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom aktuellen Tabellenführer aus Wüstheuterode.

Martin Gastrock-Mey

Am letzten Spieltag verteidigte der SV Germania Wüstheuterode seine Tabellenführung mit einem Punktgewinn in Sondershausen. Nicht dabei war Martin Gastrock-Mey, der aber gegen Bad Tennstedt wieder an Bord ist und die Heimserie mit seiner Mannschaft fortsetzen will. Seit sieben Heimspielen hat die Germania zuhause kein Ligaspiel mehr verloren.

Der 33-jährige Mittelfeldspieler hat an diesem Wochenende vor allem die Auswärtsteams auf dem Zettel. Eine Punkteteilung sieht er in Mühlhausen gegen den Überraschungsaufsteiger Borntal.

DIE TIPPS VON MARTIN ZUM 5. SPIELTAG

Morgen, 18:30 Uhr
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
18:30

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
14:00

⚽️ TIPP: 2:2

Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
15:00

⚽️ TIPP: 2:0

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
14:00

⚽️ TIPP: 1:3

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
15:00

⚽️ TIPP: 1:2

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh.
15:00

⚽️ TIPP: 1:3

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
TSV 1861 Bad Tennstedt
TSV 1861 Bad TennstedtTSV 1861 Bad Tennstedt
14:00

⚽️ TIPP: 2:0

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV 1916 Großrudestedt
SV 1916 GroßrudestedtGroßrudest.
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
15:00

⚽️ TIPP: 1:2


Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis

