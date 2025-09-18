EXPERTENTIPP: Martin Gastrock-Mey / SV Germania Wüstheuterode

Am letzten Spieltag verteidigte der SV Germania Wüstheuterode seine Tabellenführung mit einem Punktgewinn in Sondershausen. Nicht dabei war Martin Gastrock-Mey, der aber gegen Bad Tennstedt wieder an Bord ist und die Heimserie mit seiner Mannschaft fortsetzen will. Seit sieben Heimspielen hat die Germania zuhause kein Ligaspiel mehr verloren.