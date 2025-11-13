EXPERTENTIPP: Marius Ständer / SV DJK Arenshausen

Für Arenshausen läuft es in dieser Saison bislang noch nicht rund. Vor allem die sonst so starke Defensive zeigt ungewohnte Schwächen auf, sodass man nach 11 Spieltagen am Tabellenende steht. Auch auf Offensivspieler Marius Ständer wird es am Wochenende gegen Großrudestedt ankommen. Schießt er sich ausgerechnet im wichtigen Sechs-Punkte-Spiel das Pech vom Schuh?!