 2025-10-30T14:25:35.653Z

Expertentipp
– Foto: Rocco Menger

EXPERTENTIPP: Marius Ständer / SV DJK Arenshausen

Der 12. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche aus dem Eichsfeld vom SV DJK Arenshausen.

Verlinkte Inhalte

Landesklasse 2
Arenshausen
Marius Ständer
Marius Ständer

Für Arenshausen läuft es in dieser Saison bislang noch nicht rund. Vor allem die sonst so starke Defensive zeigt ungewohnte Schwächen auf, sodass man nach 11 Spieltagen am Tabellenende steht. Auch auf Offensivspieler Marius Ständer wird es am Wochenende gegen Großrudestedt ankommen. Schießt er sich ausgerechnet im wichtigen Sechs-Punkte-Spiel das Pech vom Schuh?!

Die meisten Tore an diesem Wochenende erwartet Marius beim Derby im Kyffhäuserkreis. Tabellenführer Erfurt Nord traut er ebenso einen souveränen Heimsieg zu wie auch Union Mühlhausen.

DIE TIPPS VON MARIUS ZUM 12. SPIELTAG

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
TSV 1861 Bad Tennstedt
TSV 1861 Bad TennstedtTSV 1861 Bad Tennstedt
14:00live

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 15.11.2025, 15:00 Uhr
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
15:00live

⚽️ TIPP: 4:1

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
14:00live

⚽️ TIPP: 3:0

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
14:00

⚽️ TIPP: 2:2

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
SV 1916 Großrudestedt
SV 1916 GroßrudestedtGroßrudest.
14:00

⚽️ TIPP: 3:1

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
14:00live

⚽️ TIPP: 1:2

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh.
14:00

⚽️ TIPP: 1:5

So., 14.12.2025, 14:00 Uhr
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
14:00

⚽️ TIPP: 1:3


Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis

Aufrufe: 013.11.2025, 19:30 Uhr
Christopher PlischkaAutor