Expertentipp
– Foto: Sandy Försterling

EXPERTENTIPP: Marian Rennert // FSV Grün-Weiß Stadtroda

Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 7. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom FSV Grün-Weiß Stadtroda.

Marian Rennert

Mit einem 2:0-Heimsieg gegen den Aufsteiger aus Ehrenhain möchte Marian die drei Punkte zuhause behalten und somit nach zwei Niederlagen in Folge wieder den Platz als Sieger verlassen. Auf den anderen Plätzen rechnet der 28-jährige Angreifer mit vielen engen Spielen und tippt drei mal auf eine Punkteteilung. Siege sagt er den Mannschaften von Jena-Zwätzen, Eisenberg, Rudolstadt II und auch den Eurotrink Kickers voraus.

DIE TIPPS VON MARIAN:

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
15:00

⚽ TIPP: 2:0

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
15:00

⚽ TIPP: 0:0

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
15:00

⚽ TIPP: 0:2

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
15:00

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
15:00

⚽ TIPP: 2:1

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
15:00

⚽ TIPP: 1:3

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
15:00

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
14:00live

⚽ TIPP: 2:2

Aufrufe: 02.10.2025, 08:30 Uhr
Fabian Göb