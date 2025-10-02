EXPERTENTIPP: Marian Rennert // FSV Grün-Weiß Stadtroda

Mit einem 2:0-Heimsieg gegen den Aufsteiger aus Ehrenhain möchte Marian die drei Punkte zuhause behalten und somit nach zwei Niederlagen in Folge wieder den Platz als Sieger verlassen. Auf den anderen Plätzen rechnet der 28-jährige Angreifer mit vielen engen Spielen und tippt drei mal auf eine Punkteteilung. Siege sagt er den Mannschaften von Jena-Zwätzen, Eisenberg, Rudolstadt II und auch den Eurotrink Kickers voraus.