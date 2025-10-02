Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Sandy Försterling
EXPERTENTIPP: Marian Rennert // FSV Grün-Weiß Stadtroda
Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 7. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom FSV Grün-Weiß Stadtroda.
Mit einem 2:0-Heimsieg gegen den Aufsteiger aus Ehrenhain möchte Marian die drei Punkte zuhause behalten und somit nach zwei Niederlagen in Folge wieder den Platz als Sieger verlassen. Auf den anderen Plätzen rechnet der 28-jährige Angreifer mit vielen engen Spielen und tippt drei mal auf eine Punkteteilung. Siege sagt er den Mannschaften von Jena-Zwätzen, Eisenberg, Rudolstadt II und auch den Eurotrink Kickers voraus.