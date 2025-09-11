EXPERTENTIPP: Marcel Zitschke / TSV Bad Tennstedt

Im zweiten Landesklassejahr möchte Marcel Zitschke mit seiner Mannschaft erneut den Klassenerhalt feiern. Letzte Saison steuerte der Offensivspieler 7 Treffer bei, in dieser Saison wartet er hingegen noch auf seinen ersten Torerfolg. Ein guter Zeitpunkt wäre das anstehende Heimspiel gegen Gispersleben.
Der 38-Jährige traut den Aufsteigern wieder einige Punkte zu. Außerdem sieht er in den Spitzenspielen Erfurt Nord sowie Sondershausen im Vorteil, sodass es zu einem Wechsel an der Tabellenspitze kommen würde, sofern Marcel Recht behält.
DIE TIPPS VON MARCEL ZUM 4. SPIELTAG
⚽️ TIPP: 2:1
⚽️ TIPP: 2:0
⚽️ TIPP: 3:1
⚽️ TIPP: 2:0
⚽️ TIPP: 1:1
⚽️ TIPP: 2:2
⚽️ TIPP: 1:3
⚽️ TIPP: 3:1
Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis