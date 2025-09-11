 2025-09-10T07:23:22.987Z

Expertentipp
– Foto: Ronny Krähmer

EXPERTENTIPP: Marcel Zitschke / TSV Bad Tennstedt

Der 4. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom aus Bad Tennstedt.

Marcel Zitschke

Im zweiten Landesklassejahr möchte Marcel Zitschke mit seiner Mannschaft erneut den Klassenerhalt feiern. Letzte Saison steuerte der Offensivspieler 7 Treffer bei, in dieser Saison wartet er hingegen noch auf seinen ersten Torerfolg. Ein guter Zeitpunkt wäre das anstehende Heimspiel gegen Gispersleben.

Der 38-Jährige traut den Aufsteigern wieder einige Punkte zu. Außerdem sieht er in den Spitzenspielen Erfurt Nord sowie Sondershausen im Vorteil, sodass es zu einem Wechsel an der Tabellenspitze kommen würde, sofern Marcel Recht behält.

DIE TIPPS VON MARCEL ZUM 4. SPIELTAG

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
15:00live

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
15:00live

⚽️ TIPP: 2:0

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh.
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
14:00

⚽️ TIPP: 3:1

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
14:00

⚽️ TIPP: 2:0

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
14:00

⚽️ TIPP: 1:1

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
15:00live

⚽️ TIPP: 2:2

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV 1916 Großrudestedt
SV 1916 GroßrudestedtGroßrudest.
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
15:00

⚽️ TIPP: 1:3

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TSV 1861 Bad Tennstedt
TSV 1861 Bad TennstedtTSV 1861 Bad Tennstedt
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
15:00live

⚽️ TIPP: 3:1


Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis

