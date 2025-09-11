– Foto: Ronny Krähmer

EXPERTENTIPP: Marcel Zitschke / TSV Bad Tennstedt Der 4. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom aus Bad Tennstedt. Verlinkte Inhalte Landesklasse 2 TSV 1861 Bad Tennstedt Marcel Zitschke

Im zweiten Landesklassejahr möchte Marcel Zitschke mit seiner Mannschaft erneut den Klassenerhalt feiern. Letzte Saison steuerte der Offensivspieler 7 Treffer bei, in dieser Saison wartet er hingegen noch auf seinen ersten Torerfolg. Ein guter Zeitpunkt wäre das anstehende Heimspiel gegen Gispersleben.

Der 38-Jährige traut den Aufsteigern wieder einige Punkte zu. Außerdem sieht er in den Spitzenspielen Erfurt Nord sowie Sondershausen im Vorteil, sodass es zu einem Wechsel an der Tabellenspitze kommen würde, sofern Marcel Recht behält.



DIE TIPPS VON MARCEL ZUM 4. SPIELTAG Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr Borntal Erfurt Borntal Erfurt SV Grün-Weiß Siemerode Siemerode 15:00 live PUSH ⚽️ TIPP: 2:1

⚽️ TIPP: 1:3

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr TSV 1861 Bad Tennstedt TSV 1861 Bad Tennstedt TSV Motor Gispersleben Gispersleben 15:00 live PUSH