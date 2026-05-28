 2026-05-15T09:36:57.455Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Marcel Hartmann // BSG Wismut Gera

Am 28. Spieltag der Thüringenliga steht im Tabellenkeller ein ganz besonderes Spiel auf dem Plan: Wismut Gera empfängt im Stadtduell den TSV Gera-Westvororte. Es geht für beide Teams noch um den Ligaverbleib.

von André Hofmann · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Björn Roddeck

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Thüringenliga
Wismut Gera
Marcel Hartmann
Marcel Hartmann

Mehr Brisanz geht kaum - das weiß auch Wismut-Legende Marcel Hartmann. Für "Harti" ist es das letzte von drei Thüringenliga-Spielen. Er wird nach der Saison seine Fußballschuhe an den berühmten Nagel hängen. Selbstverständlich aber mit einem Ligaverbleib und Derbysieg.

"Wir sind heiß auf das Derby und wissen welche Chance wir mit einem Sieg haben, aber zeitgleich auch welche Pflicht wir als Mannschaft am Samstag auf dem Rasen haben. Unsere Fans sind heiß und werden uns 90 Minuten unterstützen und pushen und das wollen und werden wir mit ins und durch das Spiel nehmen. Der Sieg in Borsch darf keine Eintagsfliege bleiben, wenn wir noch aus eigener Kraft den Klassenerhalt realisieren wollen. Und so werden wir zuerst wieder Fußball kämpfen müssen gegen diesen Gegner.", sagt der 33-Jährige mit Blick auf Samstag. Auch Schleiz, Bad Langensalza und Weida traut er Heimsiege zu. Ein Unentschieden und drei Auswärtssiege tippt der Defensivspieler der Wismut noch.

DIE TIPPS VON HARTI

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
14:00live

⚽️ TIPP: 3:0

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
14:00live

⚽️ TIPP: 2:2

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr
FSV 1996 Preußen Bad Langensalza
FSV 1996 Preußen Bad LangensalzaFSV Preußen
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
14:00

⚽️ TIPP: 3:1

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
15:00live

⚽️ TIPP: 1:3

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
15:00

⚽️ TIPP: 3:0

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
15:00live

⚽️ TIPP: 3:1

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
13:00live

⚽️ TIPP: 0:2

So., 31.05.2026, 14:00 Uhr
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
14:00

⚽️ TIPP: 0:3