EXPERTENTIPP: Marcel Hartmann // BSG Wismut Gera

– Foto: Björn Roddeck

Mehr Brisanz geht kaum - das weiß auch Wismut-Legende Marcel Hartmann. Für "Harti" ist es das letzte von drei Thüringenliga-Spielen. Er wird nach der Saison seine Fußballschuhe an den berühmten Nagel hängen. Selbstverständlich aber mit einem Ligaverbleib und Derbysieg.

"Wir sind heiß auf das Derby und wissen welche Chance wir mit einem Sieg haben, aber zeitgleich auch welche Pflicht wir als Mannschaft am Samstag auf dem Rasen haben. Unsere Fans sind heiß und werden uns 90 Minuten unterstützen und pushen und das wollen und werden wir mit ins und durch das Spiel nehmen. Der Sieg in Borsch darf keine Eintagsfliege bleiben, wenn wir noch aus eigener Kraft den Klassenerhalt realisieren wollen. Und so werden wir zuerst wieder Fußball kämpfen müssen gegen diesen Gegner.", sagt der 33-Jährige mit Blick auf Samstag. Auch Schleiz, Bad Langensalza und Weida traut er Heimsiege zu. Ein Unentschieden und drei Auswärtssiege tippt der Defensivspieler der Wismut noch.

DIE TIPPS VON HARTI

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr FSV Schleiz FSV Schleiz SV Borsch 1925 SV Borsch 1925 14:00 live PUSH

⚽️ TIPP: 3:0

⚽️ TIPP: 2:2

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr FSV 1996 Preußen Bad Langensalza FSV Preußen SpVgg Geratal Geratal 14:00 PUSH

⚽️ TIPP: 3:1

⚽️ TIPP: 1:3

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr FC Thüringen Weida FC Thüringen Weida FC Saalfeld FC Saalfeld 15:00 PUSH

⚽️ TIPP: 3:0

⚽️ TIPP: 3:1

⚽️ TIPP: 0:2

So., 31.05.2026, 14:00 Uhr FSV Wacker Nordhausen Nordhausen SV 09 Arnstadt Arnstadt 14:00 PUSH