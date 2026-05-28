Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
Du wirst automatisch weitergeleitet...
EXPERTENTIPP: Marcel Hartmann // BSG Wismut Gera
Am 28. Spieltag der Thüringenliga steht im Tabellenkeller ein ganz besonderes Spiel auf dem Plan: Wismut Gera empfängt im Stadtduell den TSV Gera-Westvororte. Es geht für beide Teams noch um den Ligaverbleib.
Mehr Brisanz geht kaum - das weiß auch Wismut-Legende Marcel Hartmann. Für "Harti" ist es das letzte von drei Thüringenliga-Spielen. Er wird nach der Saison seine Fußballschuhe an den berühmten Nagel hängen. Selbstverständlich aber mit einem Ligaverbleib und Derbysieg.
"Wir sind heiß auf das Derby und wissen welche Chance wir mit einem Sieg haben, aber zeitgleich auch welche Pflicht wir als Mannschaft am Samstag auf dem Rasen haben. Unsere Fans sind heiß und werden uns 90 Minuten unterstützen und pushen und das wollen und werden wir mit ins und durch das Spiel nehmen. Der Sieg in Borsch darf keine Eintagsfliege bleiben, wenn wir noch aus eigener Kraft den Klassenerhalt realisieren wollen. Und so werden wir zuerst wieder Fußball kämpfen müssen gegen diesen Gegner.", sagt der 33-Jährige mit Blick auf Samstag. Auch Schleiz, Bad Langensalza und Weida traut er Heimsiege zu. Ein Unentschieden und drei Auswärtssiege tippt der Defensivspieler der Wismut noch.