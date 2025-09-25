Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Marcel Minar
Expertentipp: Manuel Staatz // SC 03 Weimar
Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 6. Spieltag auf dem Plan. In dieser Woche kommt der Expertentipp vom SC 03 Weimar.
Mit einem 3:1 Heimsieg möchte der torgefährliche Angreifer gegen Lobenstein den nächsten Sieg einfahren, um so den Kontakt an die Spitzengruppe nicht ganz abreißen zu lassen. Nach dem Abstieg aus der Thüringenliga fehlt den Weimarern ein wenig die nötige Konstanz. Auch auf den anderen Plätzen rechnet der 23-jährige mit vielen Heimsiegen. Lediglich den Mannschaften aus Stadtroda und Kahla traut er Auswärtssiege zu. Im Derby zwischen Schott Jena II und Thüringen Jena rechnet Manuel mit einem Unentschieden.