Expertentipp
– Foto: Marcel Minar

Expertentipp: Manuel Staatz // SC 03 Weimar

Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 6. Spieltag auf dem Plan. In dieser Woche kommt der Expertentipp vom SC 03 Weimar.

Mit einem 3:1 Heimsieg möchte der torgefährliche Angreifer gegen Lobenstein den nächsten Sieg einfahren, um so den Kontakt an die Spitzengruppe nicht ganz abreißen zu lassen. Nach dem Abstieg aus der Thüringenliga fehlt den Weimarern ein wenig die nötige Konstanz. Auch auf den anderen Plätzen rechnet der 23-jährige mit vielen Heimsiegen. Lediglich den Mannschaften aus Stadtroda und Kahla traut er Auswärtssiege zu. Im Derby zwischen Schott Jena II und Thüringen Jena rechnet Manuel mit einem Unentschieden.

DIE TIPPS VON MANUEL:

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
15:00live

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
15:00

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
15:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
15:00

⚽ TIPP: 3:2

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
15:00

⚽ TIPP: 1:3

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
15:00

⚽ TIPP: 3:0

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
15:00

⚽ TIPP: 3:2

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
14:00

⚽ TIPP: 2:2

25.9.2025, 14:00 Uhr
Fabian GöbAutor