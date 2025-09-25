Expertentipp: Manuel Staatz // SC 03 Weimar

Mit einem 3:1 Heimsieg möchte der torgefährliche Angreifer gegen Lobenstein den nächsten Sieg einfahren, um so den Kontakt an die Spitzengruppe nicht ganz abreißen zu lassen. Nach dem Abstieg aus der Thüringenliga fehlt den Weimarern ein wenig die nötige Konstanz. Auch auf den anderen Plätzen rechnet der 23-jährige mit vielen Heimsiegen. Lediglich den Mannschaften aus Stadtroda und Kahla traut er Auswärtssiege zu. Im Derby zwischen Schott Jena II und Thüringen Jena rechnet Manuel mit einem Unentschieden.