 2026-08-17T04:56:09.060Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Maik Schünemann // SG Harztor

Die 1. Hauptrunde im Landespokal steht an. Kreisoberligist SG Harztor darf als letztjähriger Kreispokalfinalist nun erstmals auch in der Hauptrunde des Landespokals antreten.

von Christopher Plischka · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marlon Riedel

Verlinkte Inhalte

TFV-Landespokal
Wismut Gera
Büßleben
Bad Frankenhausen
1. FC Eichsfeld

Für Maik Schünemann ist es mit 37 Jahren das allererste Landespokalspiel überhaupt. Er verpasste die bis dato einmalige Chance auf den Sprung in die Hauptrunde im Jahr 2016. Damals trat der damals noch eigenständige SV Hannovera Niedersachswerfen im Qualifikationsspiel gegen den SV Bielen an. Der aufgrund eines Kreuzbandrisses zum Zuschauen verdammte Schünemann sah einen Krimi, der nach 120 Minuten mit 5:3 zugunsten von Bielen ausging.

Nun freut sich die SG Harztor, die seit 2020 als Spielgemeinschaft der Vereine aus Niedersachswerfen und Ilfeld an den Start geht, auf das Kräftemessen mit dem FC Erfurt Nord. Seinem Team traut Maik die große Überraschung sogar nach 90 Minuten Spielzeit zu. Bei seinen Tipps streut er aber auch eine Entscheidung nach 120 Minuten und ein Elfmeterschießen mit ein.

DIE TIPPS VON MAIK

Sa., 22.08.2026, 15:00 Uhr
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
15:00

⚽️ TIPP: 4:5 n.E.

Sa., 22.08.2026, 15:00 Uhr
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
15:00

⚽️ TIPP: 2:0

Sa., 22.08.2026, 14:00 Uhr
Sondershausen
SondershausenSondershausen
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
14:00

⚽️ TIPP: 3:1

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
15:00

⚽️ TIPP: 3:2

Sa., 22.08.2026, 15:00 Uhr
FSG'99 Salza
FSG'99 SalzaFSG'99 Salza
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
15:00live

⚽️ TIPP: 1:3

Sa., 22.08.2026, 14:00 Uhr
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
14:00

⚽️ TIPP: 3:4 n.V.

Sa., 22.08.2026, 14:00 Uhr
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
14:00

⚽️ TIPP: 0:4

Sa., 22.08.2026, 15:00 Uhr
SG Harztor
SG HarztorSG Harztor
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
15:00live

⚽️ TIPP: 2:1

Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis