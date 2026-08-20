EXPERTENTIPP: Maik Schünemann // SG Harztor

– Foto: Marlon Riedel

Für Maik Schünemann ist es mit 37 Jahren das allererste Landespokalspiel überhaupt. Er verpasste die bis dato einmalige Chance auf den Sprung in die Hauptrunde im Jahr 2016. Damals trat der damals noch eigenständige SV Hannovera Niedersachswerfen im Qualifikationsspiel gegen den SV Bielen an. Der aufgrund eines Kreuzbandrisses zum Zuschauen verdammte Schünemann sah einen Krimi, der nach 120 Minuten mit 5:3 zugunsten von Bielen ausging.

Nun freut sich die SG Harztor, die seit 2020 als Spielgemeinschaft der Vereine aus Niedersachswerfen und Ilfeld an den Start geht, auf das Kräftemessen mit dem FC Erfurt Nord. Seinem Team traut Maik die große Überraschung sogar nach 90 Minuten Spielzeit zu. Bei seinen Tipps streut er aber auch eine Entscheidung nach 120 Minuten und ein Elfmeterschießen mit ein.



DIE TIPPS VON MAIK