 2025-12-03T05:51:34.672Z

Expertentipp
– Foto: Christian Heilwagen

EXPERTENTIPP: Lukas Schmidt // SV 1921 Walldorf

Der letzte Hinrundenspieltag der Landesklasse 3 geht am Wochenende über die Bühne - auf Lukas Schmidt und den SV 1921 Walldorf wartet ein schweres Auswärtsspiel.

Verlinkte Inhalte

Landesklasse 3
SV Walldorf
Lukas Schmidt
Lukas Schmidt

Beim Verbandsliga-Absteiger vom FC Schweina-Gumpelstadt hängen die Trauben erfahrungsgemäß hoch. Dennoch fährt Lukas Schmidt optimistisch zum Tabellensechsten...

Bei einem möglichen Auswärtsspiel und einer Partie weniger auf dem Konto könnte Walldorf am Ende der Hinrunde sogar vor dem Gegner stehen, wie auch Lukas Schmidt weiß: "Tabellarisch sind wir zwar nicht so weit auseinander und trotzdem stehen die Vorzeichen nicht auf unserer Seite. In Schweina wartet eine sehr heim- und offensivstarke Mannschaft auf uns. Unsere Auswärtsbilanz ist nicht gerade rosig. Also der perfekte Zeitpunkt, um für eine kleine Überraschung zu sorgen. Mich stimmt positiv, dass fast alle Spieler von uns fit sind (Zeitpunkt Mittwoch) und die Jungs, trotz der kalten Temperaturen, heiß aufs Spiel sind. Außerdem sind wir punktetechnisch voll im Soll. Der Druck liegt diese Woche nicht bei uns, sondern bei Schweina. Wenn lange die null gehalten wird, dann spielt und das in die Karten." Auch Meiningen und Suhl traut der Mittelfeldspieler Auswärtssiege zu. Zwei Heimsiege und zwei Unentschieden tippt Lukas noch.

DIE TIPPS VON LUKAS

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
14:00live

⚽️ TIPP: 3:2

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
14:00

⚽️ TIPP: 1:2

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
14:00

⚽️ TIPP: 2:2

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
14:00live

⚽️ TIPP: 1:1

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
14:00

⚽️ TIPP: 0:4

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
14:00

⚽️ TIPP: 4:1

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
14:00

⚽️ TIPP: 0:2

Aufrufe: 04.12.2025, 14:00 Uhr
André HofmannAutor