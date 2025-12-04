EXPERTENTIPP: Lukas Schmidt // SV 1921 Walldorf

Bei einem möglichen Auswärtsspiel und einer Partie weniger auf dem Konto könnte Walldorf am Ende der Hinrunde sogar vor dem Gegner stehen, wie auch Lukas Schmidt weiß: "Tabellarisch sind wir zwar nicht so weit auseinander und trotzdem stehen die Vorzeichen nicht auf unserer Seite. In Schweina wartet eine sehr heim- und offensivstarke Mannschaft auf uns. Unsere Auswärtsbilanz ist nicht gerade rosig. Also der perfekte Zeitpunkt, um für eine kleine Überraschung zu sorgen. Mich stimmt positiv, dass fast alle Spieler von uns fit sind (Zeitpunkt Mittwoch) und die Jungs, trotz der kalten Temperaturen, heiß aufs Spiel sind. Außerdem sind wir punktetechnisch voll im Soll. Der Druck liegt diese Woche nicht bei uns, sondern bei Schweina. Wenn lange die null gehalten wird, dann spielt und das in die Karten." Auch Meiningen und Suhl traut der Mittelfeldspieler Auswärtssiege zu. Zwei Heimsiege und zwei Unentschieden tippt Lukas noch.

DIE TIPPS VON LUKAS