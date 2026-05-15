EXPERTENTIPP: Lukas Mitulla // SV Empor Walschleben

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Mit einem 2:0-Heimerfolg gegen den FSV Sömmerda möchte Lukas Mitulla vom SV Empor Walschleben weiterhin um die Meisterschaft der Staffel mitmischen. Gehen seine Tipps auf, dann steht der SV Empor nach dem Wochenende sogar auf dem Platz an der Sonne. Im Parallelspiel zwischen Sondershausen und Artern tippt er nämlich auf eine Punkteteilung. Darüber hinaus sagt das Walschlebener Urgestein noch drei Heimsiege und eine weitere Punkteteilung voraus. Den Teams von Erfurt Nord und Mühlhausen traut er einen Erfolg auf fremdem Platz zu.