 2026-05-15T09:36:57.455Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Lukas Mitulla // SV Empor Walschleben

Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 2 der 27. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV Empor Walschleben.

von Fabian Göb · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Bube

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Landesklasse 2
Lukas Mitulla
Lukas Mitulla

Mit einem 2:0-Heimerfolg gegen den FSV Sömmerda möchte Lukas Mitulla vom SV Empor Walschleben weiterhin um die Meisterschaft der Staffel mitmischen. Gehen seine Tipps auf, dann steht der SV Empor nach dem Wochenende sogar auf dem Platz an der Sonne. Im Parallelspiel zwischen Sondershausen und Artern tippt er nämlich auf eine Punkteteilung. Darüber hinaus sagt das Walschlebener Urgestein noch drei Heimsiege und eine weitere Punkteteilung voraus. Den Teams von Erfurt Nord und Mühlhausen traut er einen Erfolg auf fremdem Platz zu.

DIE TIPPS VON LUKAS:

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
Bad Tennstedt
Bad TennstedtBad Tennstedt
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
15:00

⚽ TIPP: 2:1

Morgen, 15:00 Uhr
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
15:00

⚽ TIPP: 1:2

So., 17.05.2026, 14:00 Uhr
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
14:00

⚽ TIPP: 1:3

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
15:00

⚽ TIPP: 1:1

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
15:00

⚽ TIPP: 2:0

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
Großrudestedt
GroßrudestedtGroßrudestedt
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
15:00

⚽ TIPP: 1:0

Morgen, 14:00 Uhr
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
14:00

⚽ TIPP: 2:0

Morgen, 14:00 Uhr
Sondershausen
SondershausenSondershausen
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
14:00

⚽ TIPP: 2:2