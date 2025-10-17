EXPERTENTIPP: Lukas Haspra / BSV Eintracht Sondershausen

In der ausgeglichenen Landesklasse 2 treffen mit Sondershausen und Dingelstädt zwei punktgleiche Teams aufeinander. Gerade zuhause will BSV-Kapitän Lukas Haspra nichts anbrennen lassen und die 3 Punkte am Göldner behalten. Damit könnte seine Eintracht direkt wieder auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze gehen.
Es ist nicht das einzige Duell zweier punktgleicher Teams. Auch in Großengottern und Sömmerda begegnen sich Mannschaften auf Augenhöhe. Anders als im eigenen Spiel geht Lukas hier aber davon aus, dass die Punkte geteilt werden.
DIE TIPPS VON LUKAS ZUM 8. SPIELTAG
⚽️ TIPP: 1:3
⚽️ TIPP: 3:0
⚽️ TIPP: 3:0
⚽️ TIPP: 2:2
⚽️ TIPP: 1:
⚽️ TIPP: 2:2
⚽️ TIPP: 1:2
⚽️ TIPP: 2:3
Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis