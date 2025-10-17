 2025-10-15T11:43:40.576Z

Expertentipp
– Foto: Jens Ortschig

EXPERTENTIPP: Lukas Haspra / BSV Eintracht Sondershausen

Der 7. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom BSV Eintracht Sondershausen.

In der ausgeglichenen Landesklasse 2 treffen mit Sondershausen und Dingelstädt zwei punktgleiche Teams aufeinander. Gerade zuhause will BSV-Kapitän Lukas Haspra nichts anbrennen lassen und die 3 Punkte am Göldner behalten. Damit könnte seine Eintracht direkt wieder auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze gehen.

Es ist nicht das einzige Duell zweier punktgleicher Teams. Auch in Großengottern und Sömmerda begegnen sich Mannschaften auf Augenhöhe. Anders als im eigenen Spiel geht Lukas hier aber davon aus, dass die Punkte geteilt werden.

DIE TIPPS VON LUKAS ZUM 8. SPIELTAG

⚽️ TIPP: 1:

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
15:00

⚽️ TIPP: 2:2

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSV 1861 Bad Tennstedt
TSV 1861 Bad TennstedtTSV 1861 Bad Tennstedt
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
15:00live

⚽️ TIPP: 1:2

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
14:00

⚽️ TIPP: 2:3

Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis

