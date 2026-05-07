 2026-05-06T12:44:31.715Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Lukas Birkner // FC Thüringen Jena

Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 26. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom FC Thüringen Jena.

von Fabian Göb · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sandy Försterling

Verlinkte Inhalte

Landesklasse 1
FC Th. Jena
Lukas Birkner
Lukas Birkner

Mit einem deutlichen 3:0-Heimsieg möchte Lukas Birkner vom FC Thüringen Jena im Abstiegsduell gegen den FSV Grün-Weiß Stadtroda wichtige Punkte einfahren. Auch auf den anderen Plätzen sieht der Angreifer zumeist die Heimmannschaften im Vorteil. Die einzigen zwei Auswärtssiege traut er Kahla und den Eurotrink Kickers zu. In Jena und in Rudolstadt rechnet er zudem mit zwei Punkteteilungen.

DIE TIPPS VON LUKAS

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
15:00

⚽ TIPP: 3:0

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
15:00live

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
15:00live

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
15:00

⚽ TIPP: 2:0

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
14:00

⚽ TIPP: 2:2

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
15:00

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
15:00

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
15:00

⚽ TIPP: 0:2