EXPERTENTIPP: Lukas Birkner // FC Thüringen Jena

– Foto: Sandy Försterling

Mit einem deutlichen 3:0-Heimsieg möchte Lukas Birkner vom FC Thüringen Jena im Abstiegsduell gegen den FSV Grün-Weiß Stadtroda wichtige Punkte einfahren. Auch auf den anderen Plätzen sieht der Angreifer zumeist die Heimmannschaften im Vorteil. Die einzigen zwei Auswärtssiege traut er Kahla und den Eurotrink Kickers zu. In Jena und in Rudolstadt rechnet er zudem mit zwei Punkteteilungen.