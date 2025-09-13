 2025-09-10T07:23:22.987Z

Spieltagstipp
– Foto: Jasmina Draftz

EXPERTENTIPP: Lucas Engelhardt / SV Glückauf Bleicherode

Der 6.Spieltag in der KOL Nordthüringen steht auf dem Programm. Ein Angreifer vom SV Glückauf Bleicherode darf dieses Mal die Spiele tippen.

Lucas Engelhardt

Der 20-jährige Lucas Engelhardt hatte in seinen ersten Jahren im Herrenbereich keinerlei Anlaufschwierigkeiten. Er ist im System von Trainer Rene Runde gesetzt und überzeugte in der Vorsaison mit 16 Saisontoren. Auch in der aktuellen Spielzeit stehen bereits 3 Treffer zu Buche.

Während der Spitzenreiter Großwechsungen sich keine Blöße gibt, erwartet Lucas jedoch die erste Saisonniederlage des bisherigen Überraschungszweiten Oberheldrungen im Duell gegen Ligafavorit Salza. Die eigenen 3 Punkte plant Lucas natürlich auch ein.

DIE TIPPS VON LUCAS ZUM 6. SPIELTAG

Heute, 15:00 Uhr
SV Glückauf Bleicherode
SV Glückauf BleicherodeBleicherode
SV Blau-Weiß Greußen
SV Blau-Weiß GreußenSV Greußen
15:00

⚽️ TIPP: 3:1

Heute, 15:00 Uhr
SG Oberheldr. / Hauteroda
SG Oberheldr. / HauterodaSG Oberheldr.
FSG'99 Salza
FSG'99 SalzaFSG'99 Salza
15:00live

⚽️ TIPP: 1:2

Heute, 15:00 Uhr
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen II
SV BW Lipprechterode
SV BW LipprechterodeLipprechter.
15:00

⚽️ TIPP: 2:2

Heute, 15:00 Uhr
SG Bielen / TSV Urbach
SG Bielen / TSV UrbachSG Bielen
SV National Auleben
SV National AulebenSV Auleben
15:00

⚽️ TIPP: 0:4

Heute, 15:00 Uhr
SV Herrmannsacker
SV HerrmannsackerHerrmannsa.
SG Harztor
SG HarztorSG Harztor
15:00live

⚽️ TIPP: 1:3

Morgen, 14:00 Uhr
LSG Blau-Weiß Großwechsungen
LSG Blau-Weiß GroßwechsungenGroßwechs.
Kalbsriether SV
Kalbsriether SVKalbsrieth
14:00live

⚽️ TIPP: 4:1

Morgen, 14:00 Uhr
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh. II
SG SV Roßleben / Bottendorf
SG SV Roßleben / BottendorfSG SV Roßleben
14:00

⚽️ TIPP: 1:1


Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis

