EXPERTENTIPP: Lucas Engelhardt / SV Glückauf Bleicherode

Der 20-jährige Lucas Engelhardt hatte in seinen ersten Jahren im Herrenbereich keinerlei Anlaufschwierigkeiten. Er ist im System von Trainer Rene Runde gesetzt und überzeugte in der Vorsaison mit 16 Saisontoren. Auch in der aktuellen Spielzeit stehen bereits 3 Treffer zu Buche.

Während der Spitzenreiter Großwechsungen sich keine Blöße gibt, erwartet Lucas jedoch die erste Saisonniederlage des bisherigen Überraschungszweiten Oberheldrungen im Duell gegen Ligafavorit Salza. Die eigenen 3 Punkte plant Lucas natürlich auch ein.

DIE TIPPS VON LUCAS ZUM 6. SPIELTAG