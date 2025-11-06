EXPERTENTIPP: Louis Kreußel // FSV 06 Eintracht Hildburghausen

Mit zwei Spielen Rückstand auf Spitzenreiter Meiningen und sechs Punkten Abstand sind die Jungs um Louis Kreußel in Sachen Meisterschaft dick im Rennen. Damit dies so bleibt, möchte der erfolgreichste Eintracht-Torschütze diese Saison das Heimspiel gegen Suhl gewinnen.

Nach der ungeplanten Spielpause geht Louis Kreußel voller Vorfreude ins Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Suhl: "Ich und die gesamte Mannschaft freuen uns nach dem abgesagten Spiel letztes Wochenende nun auf Suhl. Wir haben alle Lust zu spielen und sind gewillt, zuhause im Käfig die drei Punkte zu holen. Auch die Null halten wäre ein schöner Erfolg.“ Sonst tippt er noch vier weitere Heimsiege und drei Auswärtssiege.

DIE TIPPS VON LOUIS