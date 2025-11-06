 2025-10-30T14:25:35.653Z

Expertentipp
– Foto: Christian Heilwagen

EXPERTENTIPP: Louis Kreußel // FSV 06 Eintracht Hildburghausen

Der 11. Spieltag der Landesklasse 3 steht auf dem Plan, Eintracht Hildburghausen wird allerdings erst das zehnte Spiel absolvieren.

Verlinkte Inhalte

Landesklasse 3
FSV 06 Hibu
Louis Kreußel
Louis Kreußel

Mit zwei Spielen Rückstand auf Spitzenreiter Meiningen und sechs Punkten Abstand sind die Jungs um Louis Kreußel in Sachen Meisterschaft dick im Rennen. Damit dies so bleibt, möchte der erfolgreichste Eintracht-Torschütze diese Saison das Heimspiel gegen Suhl gewinnen.

Nach der ungeplanten Spielpause geht Louis Kreußel voller Vorfreude ins Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Suhl: "Ich und die gesamte Mannschaft freuen uns nach dem abgesagten Spiel letztes Wochenende nun auf Suhl. Wir haben alle Lust zu spielen und sind gewillt, zuhause im Käfig die drei Punkte zu holen. Auch die Null halten wäre ein schöner Erfolg.“ Sonst tippt er noch vier weitere Heimsiege und drei Auswärtssiege.

DIE TIPPS VON LOUIS

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
14:00live

⚽ TIPP: 2:4

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
14:00

⚽ TIPP: 3:0

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
14:00live

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
14:00live

⚽ TIPP: 0:3

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
14:00live
S

⚽ TIPP: 3:2

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
14:00

⚽ TIPP: 2:0

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
14:00

⚽ TIPP: 1:3

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
14:00

⚽ TIPP: 2:1

Aufrufe: 06.11.2025, 15:00 Uhr
André HofmannAutor